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ওশান ফটোগ্রাফার অব দ্য ইয়ার বিজয়ী ছবিতে গভীর সমুদ্রের প্রাণীদের গল্প

আলোকচিত্রীদের কাছে সাগরের সবচেয়ে শ্বাসরুদ্ধকর ছবি চায় ‘ওশান ফটোগ্রাফার অব দ্য ইয়ার’। এবারের আসরে বিজয়ী ছবিগুলোতে উঠে এসেছে কৌতূহলী সিল, সি–হর্স বাবা, সচরাচর দেখা যায় না গভীর সমুদ্রের এমন প্রাণীদের গল্প।

জীবনযাপন ডেস্ক
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ছবি: জন কোউইটজ
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