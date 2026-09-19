ওশান ফটোগ্রাফার অব দ্য ইয়ার বিজয়ী ছবিতে গভীর সমুদ্রের প্রাণীদের গল্প

ওশান ফটোগ্রাফার অব দ্য ইয়ার বিজয়ী ছবিতে গভীর সমুদ্রের প্রাণীদের গল্প
আলোকচিত্রীদের কাছে সাগরের সবচেয়ে শ্বাসরুদ্ধকর ছবি চায় ‘ওশান ফটোগ্রাফার অব দ্য ইয়ার’। এবারের আসরে বিজয়ী ছবিগুলোতে উঠে এসেছে কৌতূহলী সিল, সি–হর্স বাবা, সচরাচর দেখা যায় না গভীর সমুদ্রের এমন প্রাণীদের গল্প।
জীবনযাপন ডেস্ক
সমুদ্রের তলদেশের ওপর দিয়ে সুশৃঙ্খলভাবে ভেসে যাচ্ছে পাঁচটি স্পটেড ইগল রেসমুদ্রের নিচে খাদ্যশৃঙ্খলের নির্মম বাস্তবতার একটি মুহূর্ত। লিজার্ডফিশকে গিলে খাচ্ছে একটি স্করপিয়নফিশ
বিজ্ঞাপন
স্যাল্পের ঝাঁকের মাঝে সাঁতার কাটছে একটি গভীর সমুদ্রের রিবনফিশফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জের সি লায়ন আইল্যান্ডের অগভীর পাথুরে জলাধারে সমুদ্রের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হচ্ছে একটি সাউদার্ন এলিফ্যান্ট সিলের বাচ্চার
বিজ্ঞাপন
হাঙর জরিপের সময় লেজার-ক্যালিব্রেটেড ভিডিও ফটোগ্রামেট্রি ব্যবহার করছেন বৈজ্ঞানিক ডুবুরিরাসিডনির তামারামা সৈকতে সার্ফারদের সঙ্গে ঢেউয়ের তালে ভেসে চলেছে কয়েকটি ডলফিনবাবা সি–হর্সের কাছ থেকে দুই বাচ্চার বিদায় মুহূর্তের ছবিটি ওশান ফটোগ্রাফার অব দ্য ইয়ার ২০২৬-এ সামগ্রিক বিজয়ী। ঘোড়ার মতো দেখতে বলেই সমুদ্রতলের প্রাণীটির নাম সি–হর্স। এই প্রাণীদের পুরুষেরা গর্ভধারণ করে