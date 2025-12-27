অধিকাংশ ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্ট কেন লাল রঙের লিপস্টিক ব্যবহার করেন

ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্ট শব্দটা মাথায় এলেই চোখে ভেসে ওঠে মাপা হাসির মোহন মুখের একজন মানুষের চেহারা। সুবিন্যস্ত কেশ, পরিপাটি ইউনিফর্ম আর সযত্ন সাজ। এরই মধ্যে নারী সদস্যদের আলাদা করে চোখে পড়ে ঠোঁটের গাঢ় লাল লিপস্টিক। কেন এতটা নিয়ম মেনে এ বিশেষ রং ব্যবহার করা হয়? নিতান্তই গ্ল্যামার বা ফ্যাশনের জন্য, নাকি এর পেছনে রয়েছে যৌক্তিক কোনো কারণ?
উড়োজাহাজশিল্পের ইতিহাসে লাল লিপস্টিক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করে আছে। ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্টদের ঠোঁটের এ লাল রং কেবল সাজের অংশ নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে যাত্রীদের মনস্তাত্ত্বিক সংযোগ ও নিরাপত্তা প্রসঙ্গ। সেই সঙ্গে এটি উড়োজাহাজশিল্পের ঐতিহ্যের প্রতি নীরব শ্রদ্ধা প্রদর্শনের প্রতীকও বটে।
যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান একটি উড়োজাহাজ সংস্থার সাবেক বিমানসেবিকা হিদার পুল তাঁর ক্রুজিং অ্যাটিচিউড: টেলস অব ক্র্যাশপ্যাডস, ক্রু ড্রামা অ্যাড ক্রেজি প্যাসেঞ্জার্স অ্যাট ৩৫০০০ ফিট বইয়ে দাবি করেন, ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্টদের লাল লিপস্টিকের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে একটি চমকপ্রদ নিরাপত্তাতত্ত্ব। তাঁর মতে, জরুরি অবস্থার সময় যাত্রীরা যেন ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্টের ঠোঁটের নড়াচড়া স্পষ্ট দেখতে পান, ঠোঁটের ভাষা বুঝতে পারেন, সে কারণেই তাঁদের লাল লিপস্টিক পরতে হতো।
ভাবুন, উড়োজাহাজে যখন কোনো জটিলতা দেখা দেয়, তখন উড়োজাহাজের ভেতরে তীব্র গোলমাল বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে। চারপাশের উচ্চ শব্দে নির্দেশনাবলি শোনা কঠিন হয়ে পড়ে। সেই পরিস্থিতিতে গাঢ় লাল রঙের লিপস্টিক একজন যাত্রীকে নন-ভার্বাল কমিউনিকেশন বা মুখের নড়াচড়ার মাধ্যমে নির্দেশনা বুঝতে সাহায্য করে। ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্ট তখন যাত্রীদের কাছে সঠিক নির্দেশনা পৌঁছাতে বা জরুরি বহির্গমনের দিকে চালিত করতে এই উজ্জ্বল সংকেতটি ব্যবহার করেন।
ঐতিহ্যগতভাবেই লাল রং ক্ষমতা ও তাৎক্ষণিক মনোযোগ আকর্ষণের প্রতীক। বিপদের মুহূর্তে যাত্রীরা যখন আতঙ্কিত হয়ে পড়েন, তখন একজন ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্ট তাঁর স্পষ্ট ও দৃপ্ত ভাষা, আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গিমা এবং গাঢ় লাল ঠোঁটের মাধ্যমে বোঝাতে পারেন, ‘পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে। উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই’। এটি যাত্রীদের মধ্যে দ্রুত বিশ্বাস স্থাপন করে। তাৎক্ষণিক পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
একসময় ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্টদের সাজসজ্জার নিয়ম ছিল অত্যন্ত কঠোর। তাঁদের শারীরিক ওজন থেকে শুরু করে নখের পোলিশ পর্যন্ত সব কিছুতে ছিল সুনির্দিষ্ট নিয়ম। নির্দিষ্ট রঙের লিপস্টিক ব্যবহারও ছিল বাধ্যতামূলক। তবে সময় বদলেছে। বিলুপ্ত হয়ে গেছে সেসব পুরোনো কড়া নিয়ম। এখন ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্টরা বিভিন্ন রঙের লিপস্টিক ব্যবহার করেন। তবে লাল রঙের আবেদন ও প্রাসঙ্গিকতা এখনো ফুরায়নি। আজও অধিকাংশ ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্টই ঠোঁটে লাল রঙের লিপস্টিক ব্যবহার করেন। যেন ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্টের লাল ঠোঁট ধরে রেখেছে উড়োজাহাজশিল্পের পুরোনো ঐতিহ্যের রেশ।
রিডার্স ডাইজেস্ট অবলম্বনে