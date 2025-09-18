এশিয়ান ট্যুরিজম ফেয়ারে বিমান দিয়েছে টিকিটে ১৫ শতাংশ ছাড়

দেশি ও বিদেশি ভ্রমণ আয়োজকদের অংশগ্রহণে আজ ১৮ সেপ্টেম্বর ঢাকায় শুরু হয়েছে তিন দিনের ১২তম এশিয়ান ট্যুরিজম ফেয়ার। রাজধানীর ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) এই পর্যটন মেলায় দেশি-বিদেশি সরকারি সংস্থাসহ ট্যুর অপারেটর ও ট্রাভেল এজেন্ট, হোটেল-রিসোর্ট, এয়ারলাইনস, ক্রুজসহ বিভিন্ন পর্যটন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান অংশ নিয়েছে।
এই মেলায় ১৮০টি স্টলে দেশি-বিদেশি পর্যটন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ছাড়াও বিদেশি দূতাবাস ও মিশন অংশ নিয়েছে। মেলায় দর্শনার্থীদের জন্য প্রবেশমূল্য ৩০ টাকা। প্রবেশ কুপনের ভিত্তিতে র্যাফল ড্রয়ে থাকছে বিমানের টিকিটসহ আকর্ষণীয় গিফট ভাউচার। তবে অনলাইন নিবন্ধন করলে প্রবেশ ফ্রি লাগছে না। মেলাটি চলবে ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। ঘুরে আসতে পারেন সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে।
গত ১৫ সেপ্টেম্বর রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় এবং পর্যটন বিচিত্রার উদ্যোগে এবারের আয়োজন অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
মেলার টাইটেল স্পনসর বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস। হসপিটালিটি পার্টনার হিসেবে থাকছে ক্রাউন প্লাজা ঢাকা গুলশান, প্রাইম পার্টনার কান্ট্রি নেপাল এবং পার্টনার কান্ট্রি ফিলিপাইন ও মালদ্বীপ।
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস মেলা উপলক্ষে তিন দিন নির্ধারিত রুটে ১৫ শতাংশ ছাড় ঘোষণা করছে। বিমান ছাড়াও অংশ নেওয়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাঁদের পণ্য ও সেবায় ছাড় দিয়েছে।
এশিয়ান ট্যুরিজম ফেয়ারের চেয়ারম্যান মহিউদ্দিন হেলাল বলেন, ‘বিশ্ব পর্যটন দিবস উদ্যাপনের অংশ হিসেবে এশিয়ান ট্যুরিজম ফেয়ার বাংলাদেশের পর্যটনশিল্পে গতি সঞ্চার করবে।’
মেলায় প্রদর্শনীর পাশাপাশি পর্যটন–সম্পর্কিত সেমিনার, বিটুবি (বিজনেস টু বিজনেস) সেশন ও নেটওয়ার্কিং অনুষ্ঠিত হবে।