কৃত্রিম অক্সিজেন ছাড়াই আট হাজার মিটার পর্বতশৃঙ্গে বাবর আলী

প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে কৃত্রিম অক্সিজেন ছাড়াই ৮ হাজার ১৬৩ মিটার উচ্চতার মানাসলু শিখরে আরোহণ করেছেন পর্বতারোহী বাবর আলী। আজ ২৬ সেপ্টেম্বর নেপালের স্থানীয় সময় ভোর সাড়ে চারটার দিকে পৃথিবীর অষ্টম উঁচু পর্বতে ওঠেন এভারেস্টজয়ী এই পর্বতারোহী।
বাংলাদেশের আরেক পর্বতারোহী তানভীর আহমেদও মানাসলু শৃঙ্গে উঠেছেন। তিনি চূড়ায় পৌঁছান আজ স্থানীয় সময় রাত সাড়ে তিনটায়। বাবর আলী ও তানভীর আহমেদ দুজনই পর্বতারোহণ ক্লাব ভার্টিক্যাল ড্রিমার্সের সদস্য। তাঁদের এই যৌথ অভিযানের নাম ‘মানাসলু অ্যাসেন্ট: ভার্টিক্যাল ডুয়ো’।
বাবার আলী ও তানভীর আহমেদের পর্বতশীর্ষে আরোহণের খবরটি প্রথম আলোকে নিশ্চিত করেছেন অভিযানের ব্যবস্থাপক ফরহান জামান এবং নেপালের অভিযানের পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান স্নোয়ি হরাইজন ট্রেক অ্যান্ড এক্সপিডিশনের স্বত্বাধিকারী বুদ্ধরাজ ভান্ডারি।
এর আগে গতকাল ২৫ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বাংলাদেশি হিসেবে মানাসলু পর্বতচূড়ায় ওঠেন বাংলাদেশের পর্বতারোহী তৌফিক আহমেদ। ২০১১ সালের ১২ অক্টোবর প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে মানাসলু শৃঙ্গে ওঠেন এভারেস্টজয়ী পর্বতারোহী এম এম মুহিত।
তানভীর আহমেদ ও বাবর আলী বাংলাদেশ থেকে নেপালে গেছেন ৫ সেপ্টেম্বর। প্রস্তুতিমূলক কাজ শেষ করে ৭ সেপ্টেম্বর তাঁরা কাঠমান্ডু থেকে গাড়িতে যান তিলচে গ্রামে। এরপর পাঁচ দিন হেঁটে তাঁরা পৌঁছান বেজক্যাম্পে। এরপর ওপরের ক্যাম্পগুলোতে ওঠানামা করে শরীরকে অতি উচ্চতা ও নিম্ন তাপমাত্রার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেন। চূড়ান্ত অভিযানের জন্য তানভীর ২২ সেপ্টেম্বর ও বাবর ২৩ সেপ্টেম্বর বেজক্যাম্প ছাড়েন।
ভার্টিক্যাল ড্রিমার্স ক্লাবের সভাপতি ও অভিযান ব্যবস্থাপক ফরহান জামান বলেন, ‘মাউন্টেনিয়ারিং কোর্স ব্যতীত আট হাজার মিটার উচ্চতার পর্বতে সাফল্য পাওয়া সম্ভব নয় বলে যে ট্যাবু আছে, আমরা তানভীরের মাধ্যমে তা ভাঙতে পেরেছি। কারণ এ পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে আট হাজার মিটার উচ্চতার পর্বতশিখরে আরোহণকারীরা ছিলেন পর্বতারোহণের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেওয়া।’
তিনি আরও বলেন, ‘তানভীর আহমেদ ও বাবর আলীর কঠোর পরিশ্রমের ওপর আমরা আস্থা রেখেছি এবং আমাদের স্বপ্ন আজ সফল হয়েছে। এই অর্জন বাংলাদেশের পর্বতারোহণকে আরও বেগবান করবে।’
দুই অভিযাত্রীর মধ্যে বাবর আলী ২০২৪ সালে একই অভিযানে বিশ্বের উচ্চতম শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট ও চতুর্থ উচ্চতম পর্বত মাউন্ট লোৎসে আরোহণ করেন। আর এ বছরের এপ্রিলে পৃথিবীর দশম সর্বোচ্চ পর্বত অন্নপূর্ণা-১ আরোহণ করেন তিনি। ভার্টিক্যাল ড্রিমার্স ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক বাবর আলীর এটি চতুর্থ আট হাজার মিটার উচ্চতার পর্বত জয়। অন্যদিকে ক্লাবের মাউন্টেনিয়ারিং অ্যান্ড ট্রেকিং সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী তানভীর ২০২৪ সালের নভেম্বরে আরোহণ করেন আমা দাবলাম (৬ হাজার ৮১২ মিটার) শিখর। মানাসলু তানভীরের প্রথম আট হাজার মিটার উচ্চতার পর্বত অভিযান।
প্রসঙ্গত, পৃথিবীতে আট হাজার মিটার কিংবা তার অধিক উচ্চতার পর্বত আছে মোট ১৪টি। এমন অতি উচ্চতায় ভূপৃষ্ঠের এক-তৃতীয়াংশ অক্সিজেন থাকে। ফলে মানবদেহ সচল রাখতে পর্বতারোহীরা ব্যবহার করেন কৃত্রিম অক্সিজেন। ১৯৭৮ সালে ইতালীয় পর্বতারোহী রেইনহোল্ড মেসনার ও অস্ট্রিয়ার পিটার হেবলার প্রথম অক্সিজেন ছাড়া এভারেস্টের চূড়ায় সফলভাবে অরোহণ করেন। এরপর তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন অনেক পর্বতারোহী। এই প্রচেষ্টা চালাতে গিয়ে অনেক পর্বতারোহী প্রাণও হারিয়েছেন।