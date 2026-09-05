যে সিনেমার আবহে হংকংয়ে ঘুরে ঘুরে ছবি তুলেছেন মেহজাবীন–আদনান

যে সিনেমার আবহে হংকংয়ে ঘুরে ঘুরে ছবি তুলেছেন মেহজাবীন–আদনান
জীবনযাপন ডেস্ক
গতকাল ৪ সেপ্টেম্বর ফেসবুকে হংকংয়ে তোলা একগুচ্ছ ছবি পোস্ট করেছেন মেহজাবীন চৌধুরীছবিগুলোয় ২০০০ সালের ‘ইন দ্য মুড ফর লাভ’ সিনেমার চরিত্রের আবহে দেখা যাচ্ছে মেহজাবীন ও আদনানকে‘ইন দ্য মুড ফর লাভ’ সিনেমার একটি দৃশ্যষাটের দশকের গল্পের পটভূমিতে ‘ইন দ্য মুড ফর লাভ’ নির্মাণ করেন হংকংয়ের নির্মাতা ওং কার ওয়াই‘ইন দ্য মুড ফর লাভ’ ৫৩তম কান চলচ্চিত্র উৎসবের আনুষ্ঠানিক প্রতিযোগিতায় প্রিমিয়ার হয়
মেহজাবীন চৌধুরী আর আদনান আল রাজীব—একজন পর্দার সামনের, আরেকজন পেছনের শিল্পী ২০০৯ সালে লাক্স–চ্যানেল আই সুপারস্টারের মুকুট জয়ের পর অভিনয় ও বিজ্ঞাপনচিত্রে কাজ শুরু করেন মেহজাবীন চৌধুরী। অন্যদিকে আদনান আল রাজীবও নির্মাণ, প্রযোজনা—এসব নিয়ে এগিয়েছেন