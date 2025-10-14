শক্তিশালী পাসপোর্ট সূচকে যুক্তরাষ্ট্র ছিটকে পড়েছে শীর্ষ ১০ থেকে, বাংলাদেশের অবস্থান কোথায়

বিশ্বের শক্তিশালী পাসপোর্ট সূচকে বড় অবনমন হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের। হেনলি পাসপোর্ট সূচক চালু হওয়ার ২০ বছর পর এবারই প্রথম শীর্ষ ১০ থেকে ছিটকে পড়েছে দেশটি। ৭ অক্টোবরের হালনাগাদ সূচকে মালয়েশিয়ার সঙ্গে যৌথভাবে দেশটির অবস্থান এখন ১২তম।
আজ ১৪ অক্টোবর যুক্তরাজ্যভিত্তিক প্রতিষ্ঠান হেনলি অ্যান্ড পার্টনার্সের পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে সূচকের এ তথ্য জানা গেছে। অভিবাসন বিনিয়োগে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানটি বলছে, ২০১৪ সালে যুক্তরাষ্ট্র ছিল সূচকে প্রথম, পরের বছর দ্বিতীয়, গত বছর ছিল সপ্তম, সেখানে এখন নেমে এসেছে দ্বাদশ স্থানে। বর্তমানে মার্কিনরা বিশ্বের ২২৭টি গন্তব্যের ১৮০টিতে ভিসা ছাড়াই যেতে পারেন।
সূচক প্রস্তুত পদ্ধতি নিয়ে হেনলি অ্যান্ড পার্টনার্সের ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, আন্তর্জাতিক বিমান পরিবহন সংস্থার (আইএটিএ) তথ্যের ভিত্তিতে কোন দেশের পাসপোর্ট দিয়ে আগাম ভিসা ছাড়া কিংবা ভিসামুক্ত সুবিধা নিয়ে কয়টি দেশে যাওয়া যায়, এর ওপর ভিত্তি করে শক্তিশালী পাসপোর্টের এ সূচক তৈরি করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে বিশ্বের ১৯৯টি দেশের পাসপোর্ট ও ২২৭টি ভ্রমণ গন্তব্য।
যুক্তরাষ্ট্রের পাসপোর্টের এই অবনমনের পেছনে আছে একাধিক দেশে প্রবেশাধিকারের পরিবর্তন। পারস্পরিক সুবিধা না থাকায় গত এপ্রিলে ব্রাজিলে ভিসামুক্ত প্রবেশাধিকার হারায় দেশটি, একইভাবে চীনের ভিসামুক্ত তালিকায় যুক্তরাষ্ট্রের অনুপস্থিতি, পাপুয়া নিউগিনি ও মিয়ানমারের সিদ্ধান্ত যুক্তরাষ্ট্রের স্কোর কমিয়ে দেয়। সর্বশেষ সোমালিয়ার নতুন পদ্ধতির ই-ভিসা চালু এবং ভিয়েতনামের ভিসামুক্ত তালিকা থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্তে শীর্ষ দশের অবস্থান হারাল দেশটি।
শুধু যুক্তরাষ্ট্র নয়, একইভাবে সূচকে যুক্তরাজ্যের পাসপোর্টের অবনমন হয়েছে। ২০১৫ সালে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী পাসপোর্টটি গত জুলাইয়ে নেমেছিল ষষ্ঠ স্থানে। আর এই হালনাগাদ সূচকে পিছিয়ে হয়েছে অষ্টম।
এর বিপরীতে এশিয়ার তিন দেশ সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপান সূচকের শীর্ষস্থান দখল করে রেখেছে। সিঙ্গাপুরের নাগরিকেরা ১৯৩টি গন্তব্যে ভিসামুক্ত প্রবেশাধিকার পান, এরপরই রয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া (১৯০ দেশ) ও জাপান (১৮৯ দেশ)।
হালনাগাদ সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ১০০তম। বাংলাদেশের সঙ্গে একই অবস্থানে আছে উত্তর কোরিয়া। এই দুটি দেশের নাগরিকেরা বিশ্বের মাত্র ৩৮ দেশে ভিসামুক্ত প্রবেশ করতে পারেন। যদিও এ নিয়ে বিতর্ক আছে। বাংলাদেশি অনেক পর্যটক অভিযোগ করেন, এসব ভিসামুক্ত দেশেও প্রবেশ করতে ভোগান্তি পোহাতে হয়, ক্ষেত্রবিশেষে অনেক দেশে প্রবেশের অনুমতিও মেলে না।
হেনলির সূচকে সবচেয়ে দুর্বল পাসপোর্ট আফগানিস্তানের, দেশটির অবস্থান ১০৬তম।