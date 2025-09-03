জীবনযাপন

উপহার বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সেসব জিনিস মাথায় রাখবেন

খুব দামি উপহার অনেক সময় প্রাপককে অস্বস্তিতে ফেলে দিতে পারে। তাই খুব বেশি খরচ না করে আপনার সামর্থ্যের ভেতরেই উপহার বেছে নিন।

সুরাইয়া সরওয়ার

উপহার পেতে যেমন ভালো লাগে, তেমনি দেওয়াটাও কিন্তু কম আনন্দের নয়। আর একটু ভেবেচিন্তে বাছাই করলে, যাঁকে দেওয়া হচ্ছে তাঁর কাছে উপহারটি হয়ে ওঠে কাজের জিনিস। কাউকে উপহার দেওয়ার আগে কিছু শিষ্টাচারের বিষয়েও সচেতন থাকা উচিত, যাতে উপহার নিয়ে কোনো বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়তে না হয়।

উপহার বাছাইয়ের সময় যা যা করবেন
একটু ভাবুন
উপহার দেওয়ার আগে যাঁকে উপহার দিচ্ছেন, তাঁর পছন্দ-অপছন্দ ও তাঁর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক নিয়ে ভাবুন। যাতে উপহারটি পেয়ে তাঁর মনে হয়, এটি খুব ভেবেচিন্তে তাঁর জন্যই নেওয়া হয়েছে।
বাজেট তৈরি করুন
উপলক্ষ ও ব্যক্তি বিবেচনা করে উপহারের জন্য আপনার বাজেট আগে থেকেই নির্ধারণ করুন। দামি উপহার মানেই যে ভালো উপহার, এমন ভাবনার কোনো প্রয়োজন নেই।

উপহার যেন কাজে আসে
যেকোনো উপহারই আনন্দ নিয়ে আসে। তবে উপহারটি যেন পরে গ্রহীতার কাজে আসে, সেদিকেও খেয়াল রাখুন। যেমন নবদম্পতিকে তাঁদের সংসার সাজাতে কাজে আসবে এমন উপহার দেওয়াই ভালো।

সংবেদনশীলতা বিবেচনা করুন
কারও কাছে যেটি দারুণ একটি উপহার, সেটিও আবার অন্য একজনের কাছে মনে হতে পারে অপমানজনক। উপহার বাছাইয়ের আগে এদিকটিও তাই বিবেচনা করা উচিত।
আগে থেকে পরিকল্পনা করুন
সেরা উপহারটি বেছে নেওয়ার জন্য পরিকল্পনা খুব গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সময় তাড়াহুড়ায় কেনা অনেক দামি উপহারও গ্রহীতার মনে প্রত্যাশিত আনন্দের জন্ম দিতে পার না। তাই সময় নিয়ে উপহার বাছুন।

উপহার বাছাইয়ের সময় যা যা করবেন না

একজনের থেকে পাওয়া উপহার অন্যকে দেবেন না
অনেক সময় কারও থেকে পাওয়া উপহার অপ্রয়োজনীয় মনে করে আরেকজনকে দিয়ে দিই। আপাতদৃষ্টে বিষয়টি দোষের কিছু নয়। তবে যে আপনাকে উপহারটা দিয়েছেন আর যাঁকে আপনি দিচ্ছেন, তাঁদের কেউ বা উভয়ই বিষয়টা জানতে পারলে আপনার জন্য বিব্রতকর হবে।


অতিরিক্ত খরচ করবেন না
খুব দামি উপহার অনেক সময় প্রাপককে অস্বস্তিতে ফেলে দিতে পারে। তাই খুব বেশি খরচ না করে আপনার সামর্থ্যের ভেতরেই উপহার বেছে নিন।

ব্যক্তিগত উপহার দিন
অনেক সময় উপহার দেখে মনে হতে পারে, উপহারটি ভেবেচিন্তে দেওয়া হয়নি। তাই উপহারটিকে ব্যক্তিগত করার চেষ্টা করুন। যেমন আপনার বইপড়ুয়া বন্ধুর জন্য উপহার হিসেবে বেছে নিতে পারেন বই।

পছন্দ-অপছন্দের খেয়াল রাখুন
যাকে উপহারটি দিতে যাচ্ছেন, তাঁর পছন্দ-অপছন্দের দিকে খেয়াল রাখা জরুরি। প্রাপকের আগ্রহের সঙ্গে মিল থাকলে উপহারটি প্রশংসিত হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে।

উপস্থাপন করতে ভুলবেন না
একটি উপহার কীভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে, তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুন্দরভাবে মোড়ানো উপহারের ওপর হাতে লেখা নোট উপহারটিকে বিশেষ করে তোলে। উপস্থাপনের পাশাপাশি সঠিক সময়ে উপহার দেওয়াও জরুরি।


