ভাইরাল এই নিখুঁত মডেলের গোপন সত্যটা জানলে অবাক হবেন
জীবনযাপন ডেস্ক
এই তরুণ মডেলের নাম নিয়া নোয়ার।সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল।অনেকেই তাঁকে ‘অতি আবেদনময়ী’, ‘বিশ্বের সেরা সুন্দরী’ ইত্যাদি বলে অভিহিত করেছেন।টিকটকে নিয়া নোয়ারের ফলোয়ারসংখ্যা ২৭ লাখ ছাড়িয়েছে।বিভিন্ন সময় নিয়ার নাচের ভিডিও, ভ্রমণের ছবি, এমনকি সেলফিও ভাইরাল হয়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে।এসব ছবি ও ভিডিওর নিচে লাখো রিঅ্যাকশন ও মন্তব্য। অনেকেই নিয়ার প্রেমে পড়ে গেছেন, এমন মন্তব্যও করেছেন।নিয়াও সেসব মন্তব্যের প্রতিউত্তর করেন এবং ‘রিচ’, ‘এনগেজমেন্ট’ বাড়ান।
বিজ্ঞাপন
নিয়া নোয়ারের জন্ম, পড়াশোনা, পারিবারিক ইতিহাস, পেশাজীবন, জাতীয়তা, উচ্চতা ইত্যাদি সম্পর্কে জানা যায় না।সম্প্রতি নিয়া সম্পর্কে সেই চাঞ্চল্যকর সত্য বেরিয়ে এসেছে।আদতে নিয়া কোনো সত্যিকারের চরিত্র নন, তাকে বানানো হয়েছে এআই দিয়ে।আর নিয়া নামক কাল্পনিক এই চরিত্রের পেছনে যিনি বা যাঁরা অথবা যে প্রতিষ্ঠান আছে, তারা নিয়াকে ব্যবহারের মাধ্যমে কামিয়ে নিচ্ছেন কোটি কোটি টাকা।নিয়া বাস্তবের রক্ত–মাংসের কেউ নয়, বরং একটি কাল্পনিক ডিজিটাল চরিত্র, এই সত্য উদ্ঘাটিত হওয়ার পর অবশ্য নিয়ার জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়েছে।