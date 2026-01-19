জীবনযাপন

যেসব পোশাক ভুলেও ওয়াশিং মেশিনে দেবেন না

আমরা অনেকেই সময় বাঁচাতে প্রায় সব ধরনের কাপড়ই চোখ বন্ধ করে ওয়াশিং মেশিনে দিয়ে দিই। কিন্তু কিছু কাপড় মেশিনে ধোয়া মানেই স্থায়ী ক্ষতি। ভুলভাবে ধোয়ার কারণে কাপড়ের সৌন্দর্য, গঠন ও আয়ু নষ্ট হয়ে যেতে পারে মুহূর্তেই। দীর্ঘদিন নতুনের মতো রাখতে জেনে নেওয়া জরুরি, কোন কোন কাপড় কখনোই ওয়াশিং মেশিনে দেওয়া উচিত নয়।

১. অন্তর্বাস ওয়াশিং মেশিনে দিলে এসব পোশাকের কাঠামো ও কাপড় নষ্ট হতে পারে।

২. সিল্ক, সাটিনের মতো নরম ও পাতলা ‘ডেলিকেট’ ফাইবারের কাপড় ওয়াশিং মেশিনে ঘুরতে ঘুরতে ঔজ্জ্বল্য হারাতে পারে। ফেব্রিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এসব ড্রাই ওয়াশ করাই উত্তম।

৩. সিল্ক, শিফন, পশমিনা, মেরিনো উল ও সিল্কের ব্লেন্ড বা পাতলা, নরম উলের চাদর, শাল বা সোয়েটার ওয়াশিং মেশিনে দেবেন না। কারণ, মেশিনের গতি, উষ্ণতা ও ঘূর্ণনে এসব কাপড় সংকুচিত হয়ে এগুলোর টেক্সচার নষ্ট হতে পারে।

৪. লেদার ও ফো লেদার নরম হওয়ায় কোটের ভাঁজ থেকে ভাঙা বা ফাটার আশঙ্কা থাকে।

৫. ওয়াশিং মেশিনে পোশাকের চুমকি, পুঁতি ও আয়নার কাজ বা যেকোনো ধরনের এমব্রয়ডারি ছিঁড়ে যেতে পারে।

৬. সুইম স্যুটের মতো পোশাক সাধারণত ইলাস্টেনের মতো বিভিন্ন ধরনের সিনথেটিক ফাইবারে তৈরি। এসব মেশিনের ঘূর্ণনে নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

৭. নেকটাই বা স্কার্ফের মতো কাপড়ও ওয়াশিং মেশিনে নষ্ট হতে পারে।

আরও কিছু সতর্কতা

ওয়াশিং মেশিনে দেওয়ার আগে কাপড়ের লেবেল বা কেয়ার ইন্সট্রাকশন পড়ুন

তেল, রং বা রাসায়নিক পদার্থ লেগে থাকা কাপড় মেশিনে দেওয়ার আগে আলাদা করুন। নাহলে মেশিনে দেওয়া অন্যান্য কাপড়ও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
কাপড়ের লেবেল বা কেয়ার ইন্সট্রাকশন পড়ুন। ‘ড্রাই ক্লিন ওনলি’ লেখা থাকলে মেশিনে দেওয়া ঠিক নয়।

সূত্র: গুড হাউসকিপিং

