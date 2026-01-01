নতুন বছরের নতুন অভ্যাস বেশি দিন ধরে রাখতে পারি না কেন

নতুন বছরের প্রথম কদিন অনেকেই ঠিক করেন, এই বছর জীবনটা একটু গুছিয়ে নেব। জিমে ভিড়, মোবাইল ফোনে স্টেপ কাউন্টার, খাবারের প্লেটে সালাদ। শুরুতে সব ঠিকঠাক। কিন্তু জানুয়ারি শেষ হওয়ার আগেই অনেকের নতুন অভ্যাস হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। বিজ্ঞান বলছে, ইচ্ছার অভাবে নয়, সমস্যাটা আমাদের অভ্যাস গড়ার পদ্ধতিতে।
মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, আমরা যেসব সিদ্ধান্ত নিই, সেসবের বেশির ভাগই খুব বড় বা অস্পষ্ট। যেমন ‘এ বছর ফিট হব’, ‘মোবাইল কম ব্যবহার করব’, ‘আর দেরি করব না’। লক্ষ্যগুলো শুনতে বড় ভালো, কিন্তু বাস্তবে ধরে রাখা কঠিন।
আরেকটি কারণ, একসঙ্গে অনেক কিছু বদলানোর চেষ্টা। ঘুম, খাবার, ব্যায়াম, কাজের সময়—সব একসঙ্গে ঠিক করতে গিয়ে শরীর আর মন দুটিই বিদ্রোহ করে বসে।
গবেষণায় দেখা গেছে, ছোট, নির্দিষ্ট এবং দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে মিশে থাকা অভ্যাসগুলো টিকে থাকার সম্ভাবনা বেশি। যেমন—
প্রতিদিন ১০ মিনিট হাঁটা।
ঘুমানোর আধা ঘণ্টা আগে ফোন দূরে রাখা।
সকালে ঘুম থেকে উঠে এক গ্লাস পানি খাওয়া।
শুরুতে এসব খুব ছোট মনে হতে পারে, কিন্তু দিনের শেষে এভাবেই অভ্যাস গড়ে ওঠে।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নতুন অভ্যাস শুরু করতে চাইলে এই পাঁচটি বিষয় মাথায় রাখা জরুরি—
১. ছোট করে শুরু করুন
প্রতিদিন এক ঘণ্টা হাঁটার পরিবর্তে পাঁচ মিনিট দিয়ে শুরু করুন। অভ্যাস বড় হয় সময়ের সঙ্গে, প্রথম দিনেই নয়।
২. সময় নয়, কাজ নির্দিষ্ট করুন
‘সকালে ব্যায়াম করব’ বলার চেয়ে বলুন, ‘দাঁত ব্রাশের পর পাঁচ মিনিট স্ট্রেচ করব’। কাজ যত নির্দিষ্ট হবে, অভ্যাস তত সহজ হবে।
৩. পুরোনো অভ্যাসের সঙ্গে নতুনটা জুড়ে দিন
চা বানানোর সময় দুই মিনিট দাঁড়িয়ে স্ট্রেচ, টিভি চালুর আগে এক গ্লাস পানি—এভাবে নতুন অভ্যাসকে পুরোনোটার সঙ্গে জুড়ে ফেলুন।
৪. ট্র্যাক না করলে নিজেকে দোষ দেবেন না
এক দিন বা এক সপ্তাহ বাদ পড়লেই ‘সব শেষ’ ভাববেন না। অভ্যাস মানেই ওঠানামা।
৫. পারফেক্ট নয়, নিয়মিত হওয়ার চেষ্টা করুন
প্রতিদিন না পারলেও সপ্তাহে চার দিন করলেই সেটা অভ্যাসের পথে হাঁটা।
নতুন বছর মানেই নতুন মানুষ হয়ে ওঠার চাপ নয়। বরং পুরোনো জীবনে একটু ভালো অভ্যাস যোগ করাই যথেষ্ট। আর এই ছোট অভ্যাসগুলোই দীর্ঘ মেয়াদে বড় পরিবর্তন আনে।
সূত্র: রিডার্স ডাইজেস্ট