মুজা দারুণ জনপ্রিয়তা পেয়েছেন ‘নয়া দামান’ গানটি দিয়ে
জীবনযাপন

পুরান ঢাকার তেহারি পছন্দ হলেও গায়ক মুজা কেন খেতে পারছেন না

সনদে নাম মুজাহিদ আবদুল্লাহ। কিন্তু এই নামে তাঁকে কেউ চেনেন না। কারণ, গান গেয়ে জনপ্রিয়তা পেয়েছেন স্রেফ মুজা নামে। ফোক ও মডার্ন মিউজিকের সংমিশ্রণে মুজা পৌঁছে গেছেন নতুন প্রজন্মের খুব কাছে।

মৃণাল সাহা

মুজার জন্ম সিলেটে। বাবার চাকরিসূত্রে চার বছর বয়সে বাংলাদেশ ছেড়ে পাড়ি জমান যুক্তরাষ্ট্রে। বেড়ে ওঠা সেখানেই। মার্কিন র‍্যাপার ক্রিস ব্রাউনের গান শুনে নিজেও গান করবেন বলে ঠিক করেন। কিন্তু গানের প্রোডাকশনেই কাজ করতেন বেশি। শেষ পর্যন্ত সাহস করে গাইতে শুরু করেন নিজেই। আর আলোচনায় এলেন ‘বন্ধুরে’ গানটি দিয়ে।

মুজার ফোক আর মডার্ন মিউজিকের মিশ্রণ বেশ ভালোভাবেই গ্রহণ করেছে শ্রোতারা।

যুক্তরাষ্ট্রে বড় হওয়া মুজার জন্য বাংলা গানের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া সহজ ছিল না। যে কারণে চেয়েছিলেন নিজের ‘কমফোর্ট জোন’–এর ভেতরে থেকেই নতুন কিছু উপহার দিতে। ‘বন্ধুরে’ দিয়ে পথচলা শুরু করা মুজা দারুণ জনপ্রিয়তা পেয়েছেন ‘নয়া দামান’ গানটি দিয়ে। ফোক আর মডার্ন মিউজিকের মিশ্রণ বেশ ভালোভাবেই গ্রহণ করেছে শ্রোতারা।  

বিদেশে বড় হলে কী হবে, মুজার পছন্দ বাঙালি খাবার। পেটপুরে ভাত না খেলে মুজার চলে না। ভাতের সঙ্গে ডাল আর ভর্তা হলেই সই, আয়েশ করে পুরো প্লেট ভাত খেয়ে উঠে পরতে পারেন। তবে মুজার টেস্টবাড পুরোপুরি পরিবর্তন হয়ে যায় ঢাকায় এসে। যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করলেও নিয়মিত দেশ আসতেন মুজা। কিন্তু ঢাকায় খুব একটা থাকতেন না। কাজের সুবাদে যখন প্রথম ঢাকায় আসেন, তখনই স্বাদ পান পুরান ঢাকার তেহারির।

নিজেকে ফিট রাখতেই মুজা এখন তেহারি মুখে তোলেন না

সেই থেকে তাঁর প্রিয় খাবারের তালিকায় যুক্ত হয়েছে তেহারি। মুজা বলছিলেন, ‘আগে কখনো পুরান ঢাকার খাবার খাইনি—এটা শুনে প্রোডাকশনের লোকজন আমাকে পুরান ঢাকার “তেহারি ঘর”–এ নিয়ে গেলেন। এত মজার খাবার আগে কখনো খাইনি। এর পর থেকে ঢাকায় থাকলে আমার বাসায় নিয়মিত তেহারি থাকতই।’

তবে তেহারির সঙ্গে প্রেমে কিছুটা ছেদ পরেছে। নিজেকে ফিট রাখতেই মুজা এখন তেহারি মুখে তোলেন না। বলছিলেন, ‘বেশ কয়েক বছর ধরেই লক্ষ করছিলাম, আমার ওজন বেড়ে যাচ্ছে। তখনই সিদ্ধান্ত নিই, খাওয়াদাওয়া কমিয়ে নিজেকে আবারও ফিট রাখতে হবে। খাদ্যাভ্যাসে এসেছে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন। দিনে এখন মাত্র একবেলা খাই। তেল-চর্বি একেবারেই না।’
গত কয়েক মাসে প্রায় ১৫ কেজি ওজন কমিয়েছেন মুজা। এখন তাঁর লক্ষ গানে মনোযোগ দেওয়া। জনপ্রিয় ভিডিও গেম ‘ইএ স্পোর্টস ২৬’–এর প্লেলিস্টে জায়গা পেয়েছে তাঁর গান। এখন বাংলাদেশে আছেন নিজের নতুন গানের কাজ নিয়ে। ৮ নভেম্বর মুক্তি পাবে তাঁর নতুন গান।

