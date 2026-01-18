স্ট্রেঞ্জার থিংসে ডাস্টিনের যে বক্তৃতা ভাবাচ্ছে দর্শককে

সারা দুনিয়ায় তোলপাড় ফেলে দিয়েছে নেটফ্লিক্সের ওয়েব সিরিজ ‘স্ট্রেঞ্জার থিংস’। সিরিজের মাইক, এল, উইল, লুকাস, ডাস্টিন—চরিত্রগুলো যেন দর্শকের চোখের সামনেই একটু একটু করে বড় হয়েছে গত ১০ বছরে! শেষ পর্বে ডাস্টিনের (অভিনেতা গেইট ম্যাটারাজো) দেওয়া একটি সমাবর্তন বক্তৃতা ভক্তদের মনে আলোড়ন তুলেছে, নতুন করে ভাবিয়েছে। পড়ুন সেই বক্তৃতারই পরিমার্জিত অংশের অনুবাদ।
আমি একটা ‘স্বাভাবিক’ ছেলেবেলা চেয়েছিলাম। কিন্তু সেই ছেলেবেলা আমার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। সত্যি বলতে গত একটা বছর বিষয়টা নিয়ে আমি ভীষণ বিরক্ত ছিলাম। কিন্তু যদি ফেলে আসা গত ছয়টা বছরের দিকে তাকাই, বুঝতে পারি, অনেক খারাপের মধ্যে সেখানে কিছু ভালোরও জায়গা ছিল।
আমি আর আমার বন্ধুরা মিলে একটা খেলা খেলতাম। নাম ডানজেনস অ্যান্ড ড্রাগনস। এই খেলায় দুই ধরনের বিশৃঙ্খলা থাকে। ভালো বিশৃঙ্খলা আর মন্দ বিশৃঙ্খলা। মন্দ বিশৃঙ্খলা হলো সেটা, যেটাতে থাকে অরাজকতা, ধ্বংস, যুদ্ধ। অন্যদিকে ভালো বিশৃঙ্খলা নিয়ে আসে উদ্ভাবন, পরিবর্তন।
সত্যি বলতে আমাদের স্কুলেও একটা পরিবর্তন দরকার ছিল। কারণ, আমরা অনেক ভাগে বিভক্ত ছিলাম। কেউ দুর্দান্ত মেধাবী, কেউ পড়ুয়া, কেউ পাগল! এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে পড়ে সব দেয়াল ভেঙে গিয়েছিল। অনেক নতুন বন্ধু হয়েছিল। এমন বন্ধুও পেয়েছি, যার কখনোই আমার বন্ধু হওয়ার কথা ছিল না। আমি দেখেছি, শুধু আমি নই, এমনটা আরও অনেকের সঙ্গে ঘটেছে। তুমি যখন তোমার চেয়ে আলাদা মানুষজনের সঙ্গে মিশবে, আদতে তুমি নিজেকেই জানবে। তুমি বদলাবে। তুমি বড় হবে। এই বিশৃঙ্খলা আমাকে বড় করেছে, আমি এখন মানুষ হিসেবে আগের চেয়ে একটু বেশি উন্নত। আমার ভেতরে এই পরিবর্তন এনেছে আমার থেকে আলাদা সেই মানুষেরা, আমার বন্ধুরা।