২০২৫ সালে মঙ্গলবারে সর্বাধিক পঠিত ১০ লেখা

বছরজুড়ে মঙ্গলবার প্রথম আলোর জীবনযাপন সেকশনে কোন লেখাগুলো বেশি পড়লেন পাঠক? কী ছিল সেসব লেখার বিষয়। চলুন জেনে নিই। চাইলে আরেকবার পড়েও নিতে পারেন।
সকালে আপনি কী খেয়ে দিন শুরু করছেন, সেটার ওপর নির্ভর করে সারা দিনের স্বাস্থ্য। অন্ত্রের স্বাস্থ্য থেকে শুরু করে ওজন নিয়ন্ত্রণ, অনেক কিছুই নির্ভর করে দিনের প্রথম পানীয় বা খাবারের ওপর। এ রকমই একটি পানীয় বিটরুট ও চিয়াসিড ভেজানো পানি। বিটরুটের রস ও চিয়াসিড দিয়ে তৈরি এই পানীয় সামগ্রিক স্বাস্থ্যের জন্যই উপকারী। দুটি উপকরণে মেশানো এই মিশ্রণ পানিশূন্যতা রোধ করবে। পুষ্টিতেও ভরপুর। এতে বি৯ (ফোলেট), ভিটামিন সি, আয়রন ও পটাশিয়ামের মতো প্রয়োজনীয় আরও কিছু খনিজ উপাদান আছে। এ ছাড়া এই পানীয় রক্তপ্রবাহ উন্নত করে, রক্তচাপ কমায় ও কর্মশক্তি বাড়ায়। এত সব গুণের বাইরে শুধু চিয়াসিডেই আছে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড, আঁশ, আমিষ ও অন্যান্য খনিজ উপাদান।
বাজারের ভেতর বাজার! চেরাগ আলী বাজারের ভেতর আরেক বাজার, নাম ‘শের-ই-বাংলা সিরামিক মার্কেট’। ১৯৬৪ সালে প্রতিষ্ঠিত এই বাজারের দোকানসংখ্যা এখন পাঁচ শতাধিক। বাজারের ফটক গলে প্রবেশ করতেই দিশাহারা হওয়ার দশা! সিরামিক পণ্যের এত এত দোকানপাট, আর এত এত ক্রোকারিজ সামগ্রী—এ যেন সিরামিকের রাজ্যে প্রবেশ করেছি!
পৃথিবীতে এমন কিছু দেশ আছে, যেসব দেশের নাগরিকদের বিয়ে করলে পেয়ে যাবেন সেই দেশের নাগরিকত্ব। কোনো কোনো দেশে এটি হয় খুব সহজ প্রক্রিয়ায়, আবার কোনো দেশে কিছু নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করলেই মেলে নতুন পাসপোর্ট।
বয়স ৫০ পেরোলেই শরীরে আসে নানা পরিবর্তন। এ কারণে পরিবর্তন চলে আসে খাওয়াদাওয়ায়ও। ৪০ বছর পার হলেই অনেকে বলেন, এখন ডাল-ভাত আর ভর্তাই ভালো লাগে; কাচ্চি বিরিয়ানি, পাস্তা বা কফি অতটা টানে না। শারীরিক এই পরিবর্তনে মন খারাপ করার কিছু নেই। বয়স অনুযায়ী খাবার খেলে আরও ২০-৩০ বছর কর্মঠ থাকা যায়। কিছু খাবার এই বয়সে শরীরকে ক্লান্ত করে ফেলে, শক্তিও কমে যায়। তাই শক্তি ধরে রাখতে হলে অভ্যাস বদলানো খুব জরুরি।
শুভ জন্মদিন, জয়া আহসান! বিভিন্ন সময়ে জনপ্রিয় অভিনেত্রী জয়া আহসানের ছবি তুলেছেন প্রথম আলোর আলোকচিত্রীরা। মঙ্গলবারের ক্রোড়পত্র ‘নকশা’ এবং বিশেষ আয়োজন ‘বর্ণিল’–এর প্রচ্ছদে এসেছেন নিত্যনতুন রূপে। সব সময়ই চলতি ধারার পোশাক পরে প্রশংসিত হয়েছেন, তৈরি করেছেন আলাদা ট্রেন্ড। জয়ার তেমনই কিছু ছবি তুলে ধরা হলো এখানে।
রাজধানীর আগারগাঁওয়ে পুরোনো বাণিজ্য মেলার মাঠে চলছে মাসব্যাপী জাতীয় বৃক্ষমেলা। প্রতিবার পরিবেশ দিবসকে কেন্দ্র করে ৫ জুন শুরু হলেও এবার ঈদের ছুটি থাকায় মেলা শুরু হয় ২৫ জুন থেকে, চলবে ২৪ জুলাই পর্যন্ত।
অনেক পুরুষ ভাবেন, সীমারেখা তৈরি করলে নারী হয়তো দূরে সরে যাবেন। কিন্তু বাস্তবতা হলো সীমারেখা কখনো নারীদের অপছন্দের বিষয় নয়, বরং এটি তাদের গভীরভাবে আকৃষ্ট করে। তবে সেই সীমারেখা যেন ছলচাতুরীময় না হয়। সত্যিকারের আকর্ষণ জন্ম নেয় তখনই, যখন একজন পুরুষ নিজের ভেতরের মানুষটিকে ভালোভাবে চেনেন। চলুন জেনে নিই, পুরুষের যে ৬টি সীমারেখা নারীদের গভীরভাবে আকৃষ্ট করে।
কলবেল বাজাতেই দরজা খুলে মিষ্টি হেসে আমাদের সাদর আমন্ত্রণ জানালেন দিলারা জামান। ঢুকতেই বললেন, ‘কিরে খেয়ে এসেছিস?’ এমন আদরমাখা কণ্ঠে শুধু অতিথিদেরই না, শুটিংয়ের লোকজনকেও আপন করে নেন এই অভিনেত্রী। গত ১৯ জুন ৮৪ বছর বয়সে পা রেখেছেন। এই বয়সেও কীভাবে এত ফিট, কীভাবে কাটে সারা দিন—এসব জানতেই তাঁর উত্তরার বাসায় আসা। তাঁর সঙ্গে সারাটা দিন কাটাল ‘নকশা’ দল।
প্রকৃত ধনী ব্যক্তিরা অন্যদের থেকে আলাদা হন মূলত তাঁদের চিন্তাভাবনা, অভ্যাস আর অর্থ ব্যবহারের কৌশল দিয়ে। গবেষণায় দেখা গেছে, ধনীদের কিছু অভ্যাস শুনে অনেকেই থমকে যান, বিশেষ করে মধ্যবিত্তরা। কারণ, ধনী বললে অনেকের চোখে ভেসে ওঠে অঢেল টাকা, দেদার খরচ, অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন। তাই জেনে নিন প্রকৃত ধনীদের এমন ৮টি অভ্যাস সম্পর্কে, যা মধ্যবিত্তদের চোখ এড়িয়ে যায়।
মেট্রোরেলের কাজ শুরু হলে মিরপুরের চালচিত্রে আসে যুগান্তকারী পরিবর্তন। সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হতে থাকে মিরপুরবাসীর যাপনধারা। সেটারই পালে বাতাস পায় মেট্রোরেল চালু হওয়ার পর।