কোন রঙের গাড়ি সবচেয়ে বেশি দুর্ঘটনায় পড়ে?

নতুন গাড়ি কেনার সময় আমরা দেখি ইঞ্জিনের পারফরম্যান্স, সেফটি ফিচার, ফুয়েল এফিশিয়েন্সি বা আরামদায়ক আসন। কিন্তু একটা বিষয়ও বেশ গুরুত্বপূর্ণ—গাড়ির রং। গবেষণা বলছে, গাড়ির রংও নাকি দুর্ঘটনার ঝুঁকিতে প্রভাব ফেলে! তাহলে কোন রঙের গাড়ি বেশি নিরাপদ? আর কোন রঙে দুর্ঘটনার আশঙ্কা বেশি? দেখে নিন নিচে।
যুক্তরাষ্ট্রের গাড়ির মূল্যনির্ধারণ ও গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান ‘কেলি ব্লু বুক’-এর তথ্য অনুযায়ী, সবচেয়ে জনপ্রিয় গাড়ির রং সাদা। এরপরই কালো (২২ শতাংশ) ও সিলভার (১৪ শতাংশ)। এর মধ্যে নিরাপত্তার দিক থেকে সাদা গাড়িই সবচেয়ে এগিয়ে।
অস্ট্রেলিয়ার মোনাশ ইউনিভার্সিটির অ্যাকসিডেন্ট রিসার্চ সেন্টার ১৭ বছরের প্রায় ১০ লাখ দুর্ঘটনার তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখেছে, সাদা রঙের গাড়ির দুর্ঘটনায় পড়ার আশঙ্কা সবচেয়ে কম। এমনকি দিন-রাত—দুই সময়েই সাদা গাড়ি কালো গাড়ির তুলনায় ১২ শতাংশ কম দুর্ঘটনায় পড়ে।
সাদার পরেই নিরাপদ হিসেবে আছে ক্রিম, হলুদ ও বেইজ (হলুদাভ বাদামি) রঙের গাড়ি।
ওই একই গবেষণায় দেখা গেছে, কালো রঙের গাড়ি সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ, অন্ধকার রাস্তায় বা রাতে কালো গাড়ি খুব সহজে চোখে পড়ে না।
রংভেদে দুর্ঘটনার ঝুঁকি (সাদা গাড়ির তুলনায়) এমনভাবে ধরা পড়েছে—
কালো: ১২% বেশি ঝুঁকি
ধূসর: ১১% বেশি
সিলভার: ১০% বেশি
নীল: ৭% বেশি
লাল: ৭% বেশি
বিষয়টি আদতে বেশ সহজ—যত সহজে দেখা যায়, তত নিরাপদ। উজ্জ্বল রঙের গাড়ি, যেমন সাদা বা হলুদ, দূর থেকেও সহজে চোখে পড়ে। ফলে অন্য চালকের পক্ষে সেসব এড়িয়ে যাওয়া বা সময়মতো ব্রেক করা সহজ হয়।
যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ‘জেনুইন পার্টস কোম্পানি’, যারা মূলত গাড়ির খুচরা যন্ত্রাংশ ও শিল্প–সরঞ্জাম সরবরাহ করে, তাদের বিশ্লেষক জেক ম্যাকেনজি বলেন, ‘সাদা বা হলুদ গাড়ি শুধু দুর্ঘটনায় কম পড়ে বলেই নয়, চুরিও হয় কম। দুটি ক্ষেত্রেই কারণ একই—সহজে চোখে পড়ে।’
অন্যদিকে কালো বা ধূসরের মতো গাঢ় রঙের গাড়ি রাস্তায়, বিশেষ করে রাতে, অনেক সময় আশপাশের পরিবেশের সঙ্গে মিশে যায়। তখনই বাড়ে দুর্ঘটনার ঝুঁকি।
রঙের কারণে দুর্ঘটনার পার্থক্য হয়তো ১০–১২ শতাংশের মতো। কিন্তু এর বাইরেও অনেক বড় বড় বিষয় আছে—চালকের দক্ষতা, রাস্তার অবস্থা, আবহাওয়া, আলো, গাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি।
তাই কালো গাড়ি পছন্দ হলেও ভয় পাওয়ার কিছু নেই। শুধু গাড়ির রং নয়, গাড়ি চালানোর অভ্যাস, নিয়ম মেনে চলা ও সতর্কতাই সবচেয়ে বড় নিরাপত্তা।
মনোযোগী, সচেতন ও দায়িত্বশীল ড্রাইভিং—এই তিনটিই দুর্ঘটনা রোধের মূল চাবিকাঠি।
হ্যাঁ, রং বিবেচনায় রাখা যেতে পারে, তবে সেটা শুধু নিরাপত্তার জন্য নয়। যে রং আপনার পছন্দ, সেটাই নিন। যদি মনেপ্রাণে একটা লাল স্পোর্টস কারই আপনি পছন্দ করেন, তাহলে সেটাই নিন।
গাড়ির রং নয়, আপনার মনোযোগ ও সতর্কতাই আপনাকে রাস্তায় সবচেয়ে বেশি সুরক্ষিত রাখবে।
সূত্র: রিডার্স ডাইজেস্ট