বাড়ির ছোট্ট শিশুটি কত–কী বোঝে, জানেন?

ঘুম, খাওয়াদাওয়া ও বড়দের আদর নিয়েই দিন কাটে বাড়ির ছোট্ট শিশুটির। দেখে মনে হতে পারে, এই বয়সে তারা কিছুই বুঝতে বা করতে পারে না। কিন্তু বিজ্ঞান বলছে উল্টো কথা। সদ্য জন্মানো কিংবা কয়েক মাস বয়সী শিশুরাও এমন অনেক কিছু বোঝে, যার অনেকটাই আমাদের কল্পনার বাইরে। তারা আবেগ বোঝে, এমনকি গানের তালেও সাড়া দেয়।
জন্মের কয়েক মাসের মধ্যেই শিশু খুশি ও দুঃখের মুখভঙ্গি আলাদা করতে পারে। এমনকি এক বছর বয়সের আগেই তারা অন্যের অনুভূতিও বুঝে ফেলে। এক গবেষণায় দেখা গেছে, মাত্র পাঁচ মাস বয়সী শিশুরাও অন্যের কষ্ট অনুভব করতে পারে।
আপনি যদি শিশুর সামনে পোষা প্রাণীকে আদর করেন কিংবা কারও সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলেন, তা দেখেই সে ধীরে ধীরে শিখবে।
শিশুরা অনেক সময় হাত নেড়ে ইশারায় নিজেদের কথা বোঝাতে চায়। তাই শিশুদের সাংকেতিক ভাষা শেখানো খুব সহজ। কথা বলার আগেই শিশুরা হাত নেড়ে তাদের অনুভূতি জানাতে পারে। খেতে চাই, ঘুমাতে চাই বা আরও চাই—এসব শব্দের হাতের সংকেত শিশুকে শেখাতে পারেন।
গবেষণায় দেখা গেছে, ৬ থেকে ৯ মাস বয়সী শিশুরা যোগ–বিয়োগের মৌলিক ধারণা বুঝতে পারে! তারা বুঝতে পারে, দুটি থেকে একটি কমালে সেখানে তখন আর দুটি থাকে না। শিশুকে ব্লক, বাক্স বা ছোটখাটো খেলনা দিন।
খেলার মাধ্যমে তারা যুক্তি ও সমস্যা সমাধানের কৌশল শিখবে। শিশুর সামনে একটি জিনিস এনে তা আবার সরিয়ে ফেলুন। শিশু যেন পর্যবেক্ষণ করতে শেখে, তা নিশ্চিত করুন।
জন্মের কয়েক মাস পরই শিশু তার মা–বাবা ও পরিচিতদের মুখ চিনে ফেলে। পাঁচ থেকে আট মাস বয়সে তারা পরিচিত ও অপরিচিত মুখ আলাদা করতে পারে।
শিশুকে বিভিন্ন বই বা ম্যাগাজিনে মানুষের ছবি দেখান। এতে শিশুর সামাজিক দক্ষতা ও বৈচিত্র্য বোঝার ক্ষমতা বাড়বে।
শিশুরা খুব ছোট থেকেই গান শুনে তাতে সাড়া দেয়। যুক্তরাষ্ট্রের প্রসিডিংস অব দ্য ন্যাশনাল একাডেমি অব সায়েন্সেসে প্রকাশিত এক গবেষণায় দেখা যায়, নবজাতকেরা জন্মের পর থেকেই সংগীতের তাল ধরতে পারে।
তাই শিশুকে কোলে নিয়ে গানের ছন্দে দোলাতে পারেন। চাইলে গানের সুরে সুরে শরীরের অঙ্গগুলোও চেনাতে পারেন।
