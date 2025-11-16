কোথায় রান্না শিখবেন, কীভাবে হবেন পেশাদার শেফ

স্রেফ শখের বশেই নয়, পেশা হিসেবেও অনেকে এখন রান্নাকে বেছে নিচ্ছেন। দেশেই বিশ্বমানের প্রশিক্ষণ নিয়ে ভিনদেশের পাঁচ তারকা হোটেল থেকে শুরু করে নানা ক্ষেত্রে সুনাম কুড়াচ্ছেন আমাদের শেফরা। রান্না শেখার কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের খোঁজখবর জানাচ্ছেন রাহিতুল ইসলাম
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিবিএ, এমবিএ শেষ করেছেন। চাইলেই হয়তো করপোরেট জগতে পা রাখতে পারতেন। কিন্তু শিরিন সুলতানা সেই চেনা পথে হাঁটেননি। শেফ হিসেবে ক্যারিয়ার গড়েছেন। বন্ধুরা যখন তাঁর হাতের পায়েস খেয়ে মুগ্ধতা প্রকাশ করত, শিরিন তখন থেকেই ভাবতেন—এই কাজটাই তিনি ভালোবাসেন।
সেই ভালোবাসা থেকেই ২০২০ সালে বিবিএ শেষ করেই ন্যাশনাল হোটেল অ্যান্ড ট্যুরিজম ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে (এনএইচটিটিআই) ভর্তি হন। ‘বেকারি অ্যান্ড পেস্ট্রি প্রোডাকশন’-এর ওপর তিন মাসের কোর্স করেন।
শিরিন বলেন, ‘রান্না নিয়ে আমার পড়াশোনা আছে। বিদেশে এই পেশাটাকে অনেক সম্মানজনকভাবে দেখা হয়। সামনে ভালো কিছুই হবে হয়তো।’ বর্তমানে র্যাডিসন ব্লু ঢাকা ওয়াটার গার্ডেনে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন তিনি। সামনে যেতে চান আরও বহু দূর।
শিরিনের মতো আরও যাঁরা পেশাদার শেফ হতে চান, দেশেই এখন তাঁদের জন্য গড়ে উঠেছে নানা প্রতিষ্ঠান। চলুন, কয়েকটি সম্পর্কে জানা যাক।
এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি পরিচালনা করে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন। সরকারি প্রতিষ্ঠান হওয়ায় এর সনদ দেশে ও বিদেশে স্বীকৃত। আধুনিক রান্নাঘর, বেকারি ল্যাব, ট্রেনিং রেস্তোরাঁ ও মক-আপ গেস্টরুমের মাধ্যমে এখানে শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।
ডিপ্লোমা কোর্স (১-২ বছর মেয়াদি)
ডিপ্লোমা ইন হোটেল ম্যানেজমেন্ট, ডিপ্লোমা ইন ট্যুরিজম ম্যানেজমেন্ট
সার্টিফিকেট কোর্স (১৮ মাস মেয়াদি)
ফুড অ্যান্ড বেভারেজ প্রোডাকশন (প্রফেশনাল শেফ কোর্স)
ফুড অ্যান্ড বেভারেজ সার্ভিস
ফ্রন্ট অফিস অ্যান্ড সেক্রেটারিয়াল অপারেশনস
হাউসকিপিং অ্যান্ড লন্ড্রি
বেকারি অ্যান্ড পেস্ট্রি প্রোডাকশন
ট্যুর গাইড অ্যান্ড ট্রাভেল এজেন্সি অপারেশনস
বর্তমানে সারা দুনিয়াতেই এই পেশার ব্যাপক চাহিদা। নিজের একটা স্কিল তৈরি করতে পারলেই চাকরির অভাব নেই। আমরা যদি আমাদের ছেলেমেয়েদের দক্ষ করে গড়ে ইউরোপের দেশগুলোয় পাঠাতে পারি, তাহলে এই খাতে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আসবে। দেশের অর্থনীতি চাঙা হবে। ১০-১৫ বছর আগে ঢাকায় কতগুলোই–বা রেস্টুরেন্ট ছিল। এখন শুধু বনানী-গুলশানেই কত রেস্টুরেন্ট! সুযোগ আছে, শুধু স্কিল ডেভেলপমেন্ট (দক্ষতা উন্নয়ন) করতে পারলেই চাকরির সুযোগ মিলতে পারে। আমাদের যেমন একটা কোর্স আছে—১৮ মাসের। সেখানে আমরা ৫০ হাজার টাকা নিয়ে থাকি। কিন্তু এই সনদের মূল্যায়ন অনেক। এ ছাড়া একেক কোর্সের জন্য একেক রকম ফি নির্ধারণ করা আছে।মোহাম্মদ মঈনুদ্দিন হায়াত, অধ্যক্ষ, ন্যাশনাল হোটেল অ্যান্ড ট্যুরিজম ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (এনএইচটিটিআই)
মাস্টার শেফ ড্যানিয়েল সি গোমেজ এর প্রতিষ্ঠাতা। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেটে এদের শাখা রয়েছে। ‘ফুড শুধু রুচির বিষয় নয়, এটি একটি দেশের সংস্কৃতি, সৃজনশীলতা ও সংযোগের ভাষা’—এই বিশ্বাসকে ধারণ করে প্রতিষ্ঠানটি প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছে।
২০১৫ সালে যাত্রা শুরু করা আইসিআইয়ের মূল লক্ষ্য—শিক্ষার্থীরা যেন আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আগ্রহকে পেশায় রূপ দিতে পারে। এখানে প্রথম দিন থেকেই শিক্ষার্থীরা প্র্যাকটিক্যাল কিচেন এনভায়রনমেন্টে আন্তর্জাতিকভাবে সার্টিফায়েড শেফদের কাছে হাতে-কলমে শেখার সুযোগ পায়।
প্রফেশনাল শেফ কোর্স (লেভেল ১, ২ ও ৩) এবং বেকারি, পেস্ট্রি ও প্যাটিসেরি কোর্স: এই কোর্সগুলো যুক্তরাজ্যের ওয়ার্ল্ড মাস্টার শেফসের (ডব্লিউএমসি) স্বীকৃতিপ্রাপ্ত।
ডিপ্লোমা ইন গ্লোবাল কালিনারি আর্টস (ডিজিসিএ): এটি যুক্তরাজ্যের স্কটিশ কোয়ালিফিকেশন অথরিটির (এসকিউএ) স্বীকৃতিপ্রাপ্ত, যার সনদ বিশ্বব্যাপী গ্রহণযোগ্য।
প্রফেশনাল বারিস্তা ও মকটেলস কোর্স: এটি আইসিআইয়ের নিজস্ব পাঠ্যক্রমে পরিচালিত।
প্রতিষ্ঠানটি নেপাল, মালয়েশিয়া ও যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন স্বনামধন্য হোটেল ও রিসোর্টে শিক্ষার্থীদের ইন্টার্নশিপের সুযোগ দিচ্ছে। ড্যানিয়েল সি গোমেজ বলেন, ‘দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাস—এই দুটি জিনিসের সমন্বয়েই আন্তর্জাতিক সাফল্য সম্ভব।’
২০১২ সালে “লিপি’স ইউফোরিয়া” নামে যাত্রা শুরু করা প্রতিষ্ঠানটি এখন একটি পূর্ণাঙ্গ হোটেল ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট।
ফুড অ্যান্ড বেভারেজ প্রোডাকশন (কুকিং): ৩ মাসের কোর্সে খরচ পড়বে ৪০ হাজার টাকা।
বেকারি অ্যান্ড পেস্ট্রি প্রোডাকশন (বেকিং): ৩ মাসের কোর্স। খরচ ৪০ হাজার টাকা।
ফুড অ্যান্ড বেভারেজ সার্ভিস: ৩ মাসের কোর্সে খরচ ২৫ হাজার টাকা।
হাউসকিপিং: ৩ মাসের কোর্স। খরচ ২০ হাজার টাকা।
ডিপ্লোমা-ফুড প্রোডাকশন অ্যান্ড কালিনারি আর্টস, লেভেল ২: ৬ মাসের কোর্স। খরচ ৮৫ হাজার টাকা।
ডিপ্লোমা-কালিনারি আর্টস অ্যান্ড সুপারভিশন, লেভেল ৩: ১ বছরের কোর্স। খরচ ১ লাখ ৩৯ হাজার টাকা।
ডিপ্লোমা ইন হোটেল অপারেশনস: ১০ মাসের কোর্সে খরচ ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা।
শিক্ষার্থীরা এখানে তিন মাস ও ছয় মাস মেয়াদি কোর্স করতে পারেন, যা জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ) অনুমোদিত। যুক্তরাজ্যের সিটি অ্যান্ড গিল্ডসের ডিপ্লোমা লেভেল ২ ও অ্যাডভান্সড ডিপ্লোমা লেভেল ৩ সম্পন্ন করার সুযোগও আছে। বেসরকারি এই প্রতিষ্ঠান ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও), মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রকল্পের আওতায় বিনা মূল্যেও কোর্স করায়।
প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নাফিজ ইসলাম লিপি। তিনি বলেন, ‘আমাদের মূল লক্ষ্য শুধু থিওরি শেখানো নয়, বরং হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের (থিওরি, প্র্যাকটিক্যাল ও সফট স্কিল) মাধ্যমে দক্ষ পেশাদার তৈরি করা। আমরা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য কোর্স শেষে ইন্টার্নশিপ ও চাকরির নিশ্চয়তা দিই।’
কর্তৃপক্ষ বলছেন, তাঁরাই বাংলাদেশের প্রথম ‘ইংলিশ মিডিয়াম কুকিং ইনস্টিটিউট’। ১০ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত এই ইনস্টিটিউটটি মিরপুরে অবস্থিত। এটি অস্ট্রেলিয়ান কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্কের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত।
পাশাপাশি বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদন আছে। আইটিআইসিএ মূলত গ্লোবাল ডিপ্লোমা কোর্সের পাশাপাশি বাধ্যতামূলকভাবে আইইএলটিএস কোর্সও করায়, যা ব্রিটিশ কাউন্সিলের স্বীকৃতি পেয়েছে।
কুকারি শেফ কোর্স: লেভেল ৩ ডিপ্লোমা এবং লেভেল ৪ ডিপ্লোমা।
বেকারি ও প্যাটিসেরি: লেভেল ৩ ডিপ্লোমা।
হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট: ডিপ্লোমা এবং অ্যাডভান্সড ডিপ্লোমা।
ইংরেজি ভাষা: হসপিটালিটি ইংলিশ এবং আইইএলটিএস প্রস্তুতি কোর্স।
ডিপ্লোমা কোর্সগুলো ৯৫ হাজার থেকে দেড় লাখ টাকায় করা যায়।
প্রতিষ্ঠানটি অস্ট্রেলিয়া ও যুক্তরাজ্যের মতো দেশে ইন্টার্নশিপ ও চাকরির সুযোগ তৈরিতে সাহায্য করে।
প্রখ্যাত শেফ টনি খান তাঁর দীর্ঘ ৪০ বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে সাজিয়েছেন এই প্রতিষ্ঠান। আন্তর্জাতিক মানের পাঠ্যক্রম অনুসরণ করে তাঁরা প্রফেশনাল শেফ কোর্স ও হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্টের প্রশিক্ষণ পরিচালনা করছেন।
প্রতিষ্ঠানটি মূলত দুটি পেশাদার কোর্সের ওপর গুরুত্বারোপ করে—‘পেস্ট্রি অ্যান্ড বেকারি প্রোডাকশন’ এবং ‘ফুড অ্যান্ড বেভারেজ প্রোডাকশন’ (প্রফেশনাল শেফ কোর্স)।
কর্তৃপক্ষ বলছে, শিক্ষার্থীদের পছন্দ অনুযায়ী বিভিন্ন মেয়াদের কোর্স ডিজাইন করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ৩ মাসের শর্ট কোর্স (ফি ৪০ হাজার টাকা), ৬ মাসের সার্টিফিকেট কোর্স (ফি ৬৫ হাজার টাকা) এবং ১ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স (ফি ১ লাখ ২০ হাজার টাকা)। চাইলে কিস্তিতেও ফি পরিশোধের সুযোগ আছে।
প্রতিষ্ঠানটির অন্যতম প্রধান আকর্ষণ আন্তর্জাতিক মানের কোর্স কারিকুলাম। এখানকার সনদ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ) ও বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড (বিটিইবি) অনুমোদিত এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে স্বীকৃত।
প্রতিষ্ঠানটির দাবি, কোর্স সম্পন্ন করলে তাঁরা ইন্টার্নশিপ ও চাকরির শতভাগ নিশ্চয়তা দেন। দেশে-বিদেশে তাদের শিক্ষার্থীরা সফলতার সঙ্গে কাজ করছেন।
বর্তমানে ঢাকাসহ খুলনা, মৌলভীবাজার, সিলেট, সিরাজগঞ্জ ও চট্টগ্রাম—মোট ৬টি শাখায় এর কার্যক্রম চলছে। ঢাকার প্রধান শাখাটি মোহাম্মদপুরের শ্যামলী রিং রোডে (আদাবর থানার বিপরীতে) অবস্থিত।
মাস্টারশেফ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ: এটি বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদনপ্রাপ্ত। এখানে প্রফেশনাল শেফ কোর্স, বেকারি ও পেস্ট্রি আর্ট এবং ফুড বেভারেজ সার্ভিসের ওপর বিভিন্ন মেয়াদি কোর্স করানো হয়।
ইয়েস ট্যুরিজম অ্যান্ড হোটেল ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট: ঢাকার ধানমন্ডিতে অবস্থিত এই প্রতিষ্ঠানটি ডিপ্লোমা ইন হোটেল ম্যানেজমেন্ট, প্রফেশনাল শেফ কোর্স এবং প্রফেশনাল পেস্ট্রি ও বেকারিসহ বিভিন্ন ভকেশনাল কোর্স (ফুড সার্ভিস, হাউসকিপিং, ফ্রন্ট অফিস) পরিচালনা করে।
ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি: যাঁরা রন্ধনশিল্প বা হসপিটালিটি ব্যবস্থাপনায় পূর্ণাঙ্গ স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিতে চান, তাঁরা ড্যাফোডিলের ডিপার্টমেন্ট অব ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্টে ভর্তি হতে পারেন।