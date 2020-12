আমার দেখা শিকাগো

এরপর আমরা চলে গেলাম সায়েন্স স্টর্ম গ্যালারিতে। সেখানেও ছিল বেশ মনোমুগ্ধকর কিছু আকর্ষণ। যেমন, Tesla Coil, Wimshurt Machine, Newton’s Credle, Color Spectrum, Foucault Pendulum ইত্যাদি। এর পর একে একে Genetics: Decoding Life, Toymaker 3000, Coal Mine-সহ সব গ্যালারি ঘুরে দেখলাম। বিস্মিত করেছে Avalanche Motion, Tornado Vortex, The ART of The Bicycle, Earth Revealed Water প্রদর্শনের মতো চমকপ্রদ বিষয়গুলো। সেদিনের সেই জাদুঘর ঘুরে দেখার অভিজ্ঞতা ছিল অতুলনীয়। আমাদের জীবনে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটা, তা সেই বিজ্ঞান জাদুঘরে এসে নতুন করে উপলব্ধি করলাম।

সব ঘুরে দেখা শেষে চলে এল দুপুরের খাবারের সময়। আমরা ঠিক করলাম পর্তুগিজ রেস্তোরাঁ ন্যান্দোজে যাব। সেখানে ভেতরে বসে খাবার ব্যবস্থা ছিল। সেদিন আমাদের মেনু ছিল স্পাইসি রাইস অ্যান্ড হাফ চিকেন রোস্ট; অবশ্যই পর্তুগিজ স্টাইলে। খাবার শেষে আমরা সেখান থেকে হেঁটে সিভিএস ফার্মেসিতে গেলাম। সেখান থেকে মিশেল টুকিটাকি কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস কিনল। তারপর ট্যাক্সি ধরে বাসা। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে বিকেলে আবার শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস দেখতে বের হলাম।

বেশ কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটির পর সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। আর তখন অলমোস্ট ডিনার টাইম হয়ে গিয়েছিল। সেখানে হাঁটতে হাঁটতে যে রেস্তোরাঁ প্রথম চোখে পড়ল, সেটা ছিল নিলা পিৎজা অ্যান্ড পাস্তা। সেখানেই ডিনারের জন্য ঢুকলাম। সেখানে খাওয়া শেষে আবার হেঁটে বাসায়। এসেই কাপড় লন্ড্রি করে গুছিয়ে নিলাম। কারণ, পরদিন সকালেই আমার শিকাগো থেকে মেরিল্যান্ডে ফিরে আসার ফ্লাইট ছিল।

পরদিন সকালে যথাসময়ে ট্যাক্সিক্যাব বাসার সামনে চলে এল আমাকে বিমানবন্দরে নিয়ে যেতে। আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলাম। মনটা সকাল থেকেই খারাপ ছিল। মেয়েটাকে রেখে ফিরে যেতে হবে ম্যারিল্যান্ডে। আজ এখন সেই স্মৃতি নিয়ে লিখতে বসেও দুচোখ জলে ভিজে যাচ্ছে।

মেয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ট্যাক্সিতে উঠলাম। ট্যাক্সি চলতে শুরু করল আপন গতিতে। আর আমার মনের গতি ছিল খুবই শোচনীয়। হৃদয়টা যেন দুমড়ে-মুচড়ে যাচ্ছিল। নিজেকে সামলাতে ব্যস্ত হয়ে গেলাম, যাতে ক্যাবচালক টের না পান। নিজেকে বোঝাচ্ছি, আমার মেয়ে তো এখানে উচ্চশিক্ষা অর্জনের জন্য এসেছে। শুনেছি, শিক্ষা অর্জনের জন্য সুদূর চীন যেতে বলা হয়েছে, আর এটা তো যুক্তরাষ্ট্রের এক অঙ্গরাজ্য থেকে আরেক অঙ্গরাজ্য।

ট্যাক্সির জানালা দিয়ে শিকাগো শহরের সৌন্দর্য দেখা যাচ্ছে। এক পাশে গগনচুম্বী সব অট্টালিকার সারি। আর অন্য পাশে লেক মিশিগানের জলরাশি। এই অচেনা শহরটাকে এখন কেন যেন খুব পরিচিত, আর আপন মনে হচ্ছে।