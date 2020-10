রোববার; নিশ্চয় ঘরে আছে। নক করতে লাগল। কোনো সাড়া-শব্দ নেই। কোথায় তাহলে? ফোন নম্বর আছে। কল করল। রিং হচ্ছে। টেলিফোন কেউ তুলছে না। এমন কী ঘটল যে, কেউ বাসায় নেই। টেলিফোনও ধরছে না। আননকে কি কল করা যায়? না সেটা করতে পারে না সে। তার সঙ্গে অনেক বাজে ব্যবহার করেছিল। আননকে বিয়ে করে আমেরিকায় এসেছে নন্দিতা। ইচ্ছে করলে তাদেরকে ফিরিয়ে দিতে পারত সেদিন। সেটা করেনি। যাকে ভালোবেসেছিল সেই পুলক সেদিন চাকরি না থাকার অজুহাতে কাপুরুষের মতো নন্দিতাকে ফিরিয়ে দেয়। নন্দিতা পরিবারের কথা ভেবে আননকে বিয়ে করে। আমেরিকায় আসার পর ভাইদের নিয়ে আসে। পরিবার দাঁড়িয়ে যায়। আননের কাছে তাঁরা কৃতজ্ঞ। আননের সঙ্গে অন্যায় করেছে নন্দিতা। এটা আর শোধরানো যাবে না। এখন সে ভীষণ একা।

অনেকক্ষণ কলিং বেলে চাপ দেওয়ার পরও কেউ দরজা খুলল না। গাড়িতে ফিরে এল। স্টার্ট দিয়ে আরও কয়েক মিনিট চেয়ে রইল বাড়িটার দিকে। হয়তো বাসায় কেউ নেই; অথবা তার প্রবেশাধিকার নেই। ম্যানহাটন ফিরে যেতে হবে। বেল বুলেভার্ড থেকে ক্রস আইল্যান্ড পার্কওয়ে (ইস্ট) নিয়ে লং আইল্যান্ড এক্সপ্রেস (ওয়েস্ট) ধরে মিড টাউন টানেল ফলো করল। ফিরে এল হোটেলে। বিষণ্নতায় মনটা ছেয়ে আছে। কখন ঘুমিয়ে পড়ল খেয়াল নেই। ডিনারের জন্য রিসিপশনে যায়। টিভিতে চলছিল ব্রিটিশ শিল্পী অ্যাডেলের হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া গানটি। ব্রিটেনের কোনো হলে গানটি গাওয়ার সময় অ্যাডেলে কেঁদে ফেলেন। সঙ্গে সঙ্গে হাজারো দর্শক তাঁর সঙ্গে গাইতে গিয়ে চোখের পানি চেপে রাখতে পারেনি। নন্দিতা টিভির দিকে তাকিয়ে তারও চোখ ভিজে যায়।

Never mind I’ll Find Someone Like You

I wish nothing but the best for you too

Don’t forget me I Bagged I Remember you

Said sometimes it lasts in love

But sometimes it hurts instead

Nothing compares No worries or Cares

Regrets and mistakes they’re memories made

Who would have known

How Bittersweet this would Taste