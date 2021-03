শহীদ আতাউর রহমান খান খাদিম

‘শহীদ খান থাকতেন প্রথমে শহীদুল্লাহ হলে ছাত্রদের নির্ধারিত কক্ষে। তিনি তখন পদার্থবিদ্যা বিভাগে একজন গবেষক-ছাত্র। পরে তিনি চলে যান ওই হলেরই শিক্ষকদের বাসভবনে, যখন তাঁর জন্য ওখানেই বরাদ্দ করা হয় একটি কক্ষ। সেখানেই তিনি শহীদ হন ২৫ মার্চ। গণিত বিভাগের প্রভাষক এবং শহীদুল্লাহ হলের সহকারী আবাসিক শিক্ষক শরাফত আলীও একই সাথে বর্বরোচিত হামলার শিকার হন পাকবাহিনীর হাতে।...শহীদ খান খাদেমকে যাঁরা দেখেছেন তাঁরা জানেন তিনি ছিলেন স্বল্পভাষী। মুখে স্মিত হাসি সর্বক্ষণ লেগে থাকত। কথা বলতেন অতি সংযতভাবে, আর বক্তব্য ছিল পরিষ্কার।...নিরহংকার মানুষটি—এককথায় ভালো মানুষ এবং যথার্থ ভদ্রলোক।’ (আমার সহকর্মী, স্মৃতি: ১৯৭১ , ষষ্ঠ খণ্ড, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৩, সম্পাদনা রশীদ হায়দার)।

আতাউর রহমান খান খাদিম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক-ছাত্র হিসেবে শহীদুল্লাহ হলে থাকাকালে পূর্ব পাকিস্তানের তখনকার গভর্নর মোনায়েম খানের কুখ্যাত এনএসএফ ছাত্রসংগঠনের বহু কুর্কীতি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি ওই পরিবেশ সম্পর্কে হিরণÄয় সেনগুপ্তকে বলতেন, ‘ I am surrounded by gangsters and murderers.’

আতাউর রহমান খান খাদিমের জন্ম ১৯৩৩ সালের ১ ফেব্রুয়ারি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ার খড়মপুরে গ্রামে। তিনি খাদিম ও খাদেম; দুই নামেই পরিচিত ছিলেন। বাবা দৌলত আহমেদ খান খাদিম ছিলেন ঢাকা হাইকোর্টের আইনজীবী। মা আঞ্জুমান নেসা খাতুন।