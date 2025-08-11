ইতিহাস বিশ্লেষণের অনিবার্য পাঠ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি হঠাৎ গড়ে ওঠেনি; বরং এটি পাকিস্তান গঠনের সময় থেকেই শুরু হওয়া সংগ্রামের সম্মিলিত ঘটনাবলির বিস্ফোরণ। মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্-পর্বগুলোর মধ্যে উনসত্তরের গণ–অভ্যুত্থান নিঃসন্দেহে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং ব্যাপক জনসম্পৃক্ত এক ঘটনা। লেখক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর বিশ্লেষণে এটি কেবল একটি রাজনৈতিক আন্দোলন হিসেবে নয়; বরং সম্ভাব্য এক গণবিপ্লবের সূচনারূপে চিহ্নিত হয়েছে—যা শেষ পর্যন্ত বুর্জোয়া নেতৃত্বের হাতে থেমে যায়।
বইটি মূলত একটি দীর্ঘ প্রবন্ধাকারে ইতিহাসচর্চার অনুশীলন। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় নতুন দিগন্ত পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে; পরে তা গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায় ২০২৫ সালের শুরুতে। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর চিন্তার গভীরতা, বিশ্লেষণী মনোভঙ্গি ও রাজনৈতিক দায়বোধে সমৃদ্ধ এই বই একদিকে হয়ে উঠেছে চিন্তাশীল পাঠকের জন্য ভাবনার খোরাক, অন্যদিকে উনসত্তরের ঐতিহাসিক পাঠকে পৌঁছে দিয়েছে এক নতুন উচ্চতায়।
গ্রন্থকাঠামো ও বিষয়ভিত্তিক বিন্যাস
বইটি মোট ১৪টি অধ্যায় ও একটি উপসংহারে সাজানো। প্রতিটি অধ্যায়ে ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষার পাশাপাশি লেখক তুলে ধরেছেন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংগঠনিক প্রশ্ন।
উনসত্তরের গণ–অভ্যুত্থান ও জনমুক্তির প্রশ্ন
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
প্রকাশক: প্রথমা প্রকাশন
মূল্য: ৮০০ টাকা; পৃষ্ঠা: ৩৮৪
প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০২৫
প্রথম থেকে চতুর্থ অধ্যায়জুড়ে রয়েছে উনসত্তরের পটভূমি, নানা দফার রাজনৈতিক দাবি, লাহোর প্রস্তাবসহ পাকিস্তান রাষ্ট্রের বাস্তবতা বিশ্লেষণ। পঞ্চম থেকে অষ্টম অধ্যায় মূলত আইয়ুব শাসনের অন্তঃসারশূন্যতা, পতন ও অভ্যুত্থানের সূচনার অন্তর্বর্তী প্রবাহ নিয়ে বিস্তৃত। নবম থেকে ত্রয়োদশ অধ্যায় বিশ্লেষণ করেছে আন্দোলনের মুখ্য চরিত্রদের অবস্থান—ভাসানী, শেখ মুজিব, বামপন্থী ও কমিউনিস্টদের ভেতরকার দ্বন্দ্ব, বিভ্রান্তি ও সীমাবদ্ধতা। আলোচিত হয়েছে রুশপন্থী ও চীনপন্থী ধারার মধ্যকার রাজনৈতিক দূরত্বও। চতুর্দশ অধ্যায় ও উপসংহার পাঠককে নিয়ে যায় সেই সারমর্মে—আন্দোলনটি থামেনি; বরং থামিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং যার ফলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎও একটি অভিজাতনিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রব্যবস্থার দিকে ধাবিত হয়েছে।
মূল প্রস্তাব ও লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি
এই গ্রন্থে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ইতিহাসকে কেবল অতীত বর্ণনা হিসেবে দেখেননি; তিনি ইতিহাসকে দেখেছেন একটি রাজনৈতিক প্রকল্প ও সম্ভাবনার কাঠামো হিসেবে। তাঁর যুক্তি, উনসত্তরের অভ্যুত্থান একটি গণবিপ্লবের সম্ভাবনা বহন করলেও বামপন্থীদের নেতৃত্বদানে অক্ষমতা, বিভ্রান্তি ও অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব সেই বিপ্লবের বাস্তবায়ন ব্যাহত করে। ফলে শোষণমুক্ত সমাজের স্বপ্ন অধরাই থেকে যায়।
লেখক দ্বিজাতিতত্ত্বকে ভ্রান্ত হিসেবে চিহ্নিত করে ভারতবর্ষকে একটি বহুজাতিক রাষ্ট্র হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। এ ছাড়া তিনি পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক জটিলতার পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগের ৬ দফা, ন্যাপের ১৪ দফা, বাম ও কমিউনিস্টদের ৮ দফার মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ বিশ্লেষণ করেছেন। একই সঙ্গে আলোচনা করেছেন দুটি অর্থনীতির তত্ত্ব, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের প্রভাব এবং দল ও ব্যক্তির ভূমিকাও।
পাঠমূল্য
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর এই গ্রন্থ কার্যত ইতিহাসের ভেতরে জাতির মুক্তির প্রশ্ন খোঁজার এক প্রচেষ্টা। এটি একটি রাজনৈতিক বিবেচনার দলিল, বিকল্প সম্ভাবনার ইশারা। এটি একদিকে ইতিহাসবিদ ও গবেষকদের জন্য হতে পারে একটি তথ্যনির্ভর রেফারেন্স বই; অন্যদিকে সাধারণ পাঠকের জন্যও একধরনের বোধচর্চার অনুশীলন। বইটির পাঠ প্রতিটি চিন্তাশীল নাগরিকের জন্য আবশ্যক, বিশেষ করে যাঁরা বর্তমান বাংলাদেশে জন–অধিকার বাস্তবায়নে আগ্রহী। এখানে কেবল ইতিহাসের ধারাবিবরণ নেই; আছে তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক মূল্যায়ন, যা পাঠককে যুক্তিবাদী সিদ্ধান্ত গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। এই বই শুধু পাঠ্য নয়, আলোচ্যও—জাতীয় পর্যায়ে এর অন্তর্নিহিত শিক্ষাকে অনুশীলনে রূপান্তরের জন্য প্রয়োজন সম্মিলিত উদ্যোগ।