যে বইয়ে লেখা আছে বাংলাদেশের উন্নয়ন–ইতিহাস

এম আবদুল আজিজ লিখেছেন, ‘কর্মজীবনের শুরুতে দারিদ্র্যমুক্ত ও উন্নত সমাজ গঠনের যে স্বপ্ন তিনি দেখতেন, তা বাস্তবায়নের উপযুক্ত সংস্থা হিসেবে আজীবন সাধনায় তিলে তিলে আশাকে গড়ে তুলেছেন।’

আব্দুল আউয়াল তাঁর লেখা প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, ‘আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সফিকুল হক চৌধুরী অতিপরিচিত নাম ছিলেন। তাঁর সহায়তা ও দূতিয়ালিতে আমি অস্ট্রেলিয়ার ব্রিজবেনভিত্তিক নেটওয়ার্ক “The Banking with the Poor (BWTA)”-এর প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিলাম।’

ক্ষুদ্রঋণ ও বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন নিয়ে ভিনদেশের মানুষও উঁচু ধারণা পোষণ করতেন। তাঁদের একজন খ্যাতিমান ব্রিটিশ ক্ষুদ্র অর্থায়ন-বিশেষজ্ঞ মি. স্টুয়ার্ট রাদারফোর্ড। তিনি লিখেছেন, ‘The qualities of Shafiq that impressed me most were his honesty and his openness. Md. Shafiqual Haque Choudhury who was included in many outstanding figures in his generation, and he was the best.’