সাহিত্যপাঠের ভিন্ন মানচিত্র

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিস্তৃত পরিসরে কিছু গ্রন্থ এমনভাবে আত্মপ্রকাশ করে, যা কেবল সাহিত্য সমালোচনার পরিধিতেই সীমাবদ্ধ থাকে না, পাঠকের ভাবনার জগতে উন্মোচন করে নতুন দিগন্ত। মোস্তফা মোহাম্মদের বাংলাদেশের সাহিত্য: ভিন্নমাত্রা অন্যসুর তেমনই এক মননশীল ও অনুসন্ধিৎসু গ্রন্থ। এটি বাংলাদেশের সাহিত্যচিন্তা, ভাষাবোধ ও সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতার এক গভীর পাঠযাত্রা। লেখক এখানে প্রচলিত সাহিত্য বিশ্লেষণের কাঠামোকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে পাঠকের সামনে খুলে দিয়েছেন সাহিত্য অনুধাবনের নতুন এক প্রশস্ত সরণি।
গ্রন্থটির সূচনাতেই লেখক তাঁর অবস্থান স্পষ্ট করেছেন। ‘বাংলাদেশের সাহিত্য’ বলতে তিনি কেবল ১৯৭১-পরবর্তী ভূখণ্ডভিত্তিক সাহিত্যিক পরিসংখ্যানকে বোঝাননি। তাঁর লক্ষ্য সাহিত্যের অন্তর্নিহিত ভাবনা, মানসিক প্রেক্ষাপট, ঐতিহাসিক স্মৃতি ও আত্মপরিচয়ের জটিল বয়নকে উন্মোচিত করা। ফলে বইটি হয়ে উঠেছে এক অন্তর্মুখী ও বিশ্লেষণধর্মী পাঠভ্রমণ। এখানে সাহিত্যকে ইতিহাস, সমাজ, রাজনীতি, সংস্কৃতি ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সম্মিলিত প্রকাশমাধ্যম হিসেবে দেখা হয়েছে। লেখকের মতে, বাংলাদেশের সাহিত্যচিন্তা কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা বা ভূগোলের গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়। এটি এক বহমান চেতনার ধারা, যার ভেতরে বিদ্যমান রয়েছে বিদ্রোহ, স্মৃতি, ইতিহাস, বেদনা ও আত্ম-অন্বেষণের আকাঙ্ক্ষা। এই সাহিত্য কখনো সরাসরি সামাজিক বাস্তবতার মুখোমুখি হয়, আবার কখনো মানুষের অন্তর্জগতের সূক্ষ্ম অনুভূতিকে ভাষায় রূপ দেয়।
গ্রন্থটির অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এর আলোচনার বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্য। এখানে যেসব সাহিত্যিককে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তাঁদের প্রত্যেকেই বাংলা সাহিত্য এবং বাঙালি জাতিসত্তার বৌদ্ধিক নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ, শওকত ওসমান, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ, আবু হেনা মোস্তফা কামাল প্রমুখ সাহিত্যিকের সৃষ্টিকর্ম নিয়ে লেখকের বিশ্লেষণ গভীর মননশীলতার পরিচয় বহন করে। প্রথম দৃষ্টিতে প্রশ্ন জাগতে পারে—বাংলাদেশের সাহিত্য নিয়ে আলোচনায় কেন পূর্ববর্তী যুগের সাহিত্যিকদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে? লেখক এ প্রশ্নের জবাবে যুক্তি দিয়েছেন যে বাংলাদেশের সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের শিকড় নিহিত রয়েছে এসব মনীষীর সৃষ্টিকর্মের মধ্যেই। তাঁদের সাহিত্যকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশের সাহিত্যচিন্তার পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা কার্যত অসম্ভব।
এই প্রেক্ষাপটে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের সাহিত্য নিয়ে লেখকের আলোচনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইলিয়াস কেবল একজন কথাশিল্পী নন, তিনি ছিলেন ইতিহাস, সমাজ ও মানুষের মনস্তত্ত্বের গভীর পর্যবেক্ষক। তাঁর উপন্যাস চিলেকোঠার সেপাই ও খোয়াবনামা বাংলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের অসামান্য শিল্পরূপ। ইলিয়াসের সাহিত্যিক জগতে যেমন রয়েছে শহরের মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের জীবন, তেমনি উঠে এসেছে সমাজের প্রান্তিক মানুষের বাস্তবতা—রিকশাচালক, মজুর, কৃষক, মাঝি—নানান পেশার সাধারণ মানুষের জীবনসংগ্রাম। লেখকের সঙ্গে ইলিয়াসের ব্যক্তিগত পরিচয়ের কথাও এ আলোচনায় উঠে এসেছে। ছাত্রজীবনে ইলিয়াসের সঙ্গে তাঁর পরিচয় এবং পরবর্তীকালে তাঁর সাহিত্যকর্ম নিয়ে গবেষণার অভিজ্ঞতা বইটিকে ঋদ্ধ করেছে। তাঁর মতে, ইলিয়াসের সাহিত্যসাধনার পেছনে কাজ করেছে এক শক্তিশালী বিদ্রোহী মনোভাব—যেটা বাংলা উপন্যাসকে এমন এক বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে, যা সম্পূর্ণভাবে আমাদের সমাজ ও ইতিহাসের সঙ্গে সংযুক্ত।
গ্রন্থটির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো ভাষা ও সাহিত্যের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে লেখকের বিশ্লেষণ। লেখক এখানে ভাষাকে সাংস্কৃতিক চেতনার ধারক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রতিফলন হিসেবে বিবেচনা করেছেন। বাংলাদেশের উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে ব্যবহৃত ভাষা ও ভাষাচিন্তা নিয়ে তাঁর সমালোচনা যথেষ্ট তীক্ষ্ণ ও যুক্তিনির্ভর। তিনি দেখিয়েছেন, প্রাতিষ্ঠানিক ভাষা ব্যবহারের সংকীর্ণতা প্রায়ই শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে এবং ভাষার স্বাভাবিক বিকাশকে রুদ্ধ করে দেয়। ভাষার এই প্রাতিষ্ঠানিক সংকটকে তিনি বৃহত্তর সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করেছেন।
সাহিত্য ও সমাজের আন্তসম্পর্ক নিয়েও বইটিতে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রয়েছে। অর্থনীতিবিদ আবদুল বায়েসের লেখার আলোকে লেখক নাগরিক জীবনের বাস্তবতা এবং তার সাহিত্যিক প্রতিফলন বিশ্লেষণ করেছেন। শহুরে জীবনের ব্যস্ততা, নিঃসঙ্গতা, সংগ্রাম ও সামাজিক টানাপোড়েন কীভাবে সাহিত্যে রূপান্তরিত হয়—এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন তিনি। এ আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্ট হয় যে সাহিত্য কেবল কল্পনার শিল্প নয়, এটি সমাজের বাস্তবতার এক বিকল্প ভাষা।
গ্রন্থটির একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ হলো ‘তরুণদের ৭১ গল্প: বাংলাদেশ ও ভারত’। এখানে লেখক দুই বাংলার তরুণ গল্পকারদের রচনায় মুক্তিযুদ্ধের প্রতিফলনকে তুলনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। বাংলাদেশের তরুণ লেখকদের গল্পে মুক্তিযুদ্ধ সরাসরি স্মৃতি, বেদনা ও জাতীয় আত্মপরিচয়ের অংশ হিসেবে উপস্থিত হলেও পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের রচনায় একই ইতিহাস তুলনামূলকভাবে দূরবর্তী ও প্রতীকী অভিজ্ঞতা হিসেবে প্রতিফলিত হয়েছে। এই তুলনামূলক বিশ্লেষণ সাহিত্যের মাধ্যমে ইতিহাস নির্মাণের ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিকে সামনে নিয়ে আসে।
বাংলাদেশের সাহিত্য: ভিন্নমাত্রা অন্যসুর বাংলাদেশের সাহিত্য, সমাজ ও ইতিহাসকে নতুনভাবে বিশ্লেষণের গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস। লেখকের ভাষা স্বচ্ছ, পরিমিত ও মননসমৃদ্ধ। তাঁর বিশ্লেষণে একদিকে রয়েছে তাত্ত্বিক গভীরতা, অন্যদিকে আছে পাঠযোগ্যতার স্বচ্ছতা। যাঁরা সাহিত্যকে কেবল কাহিনি বা ভাষার সৌন্দর্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে বৃহত্তর মানবিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে বোঝার চেষ্টা করেন, তাঁদের জন্য এই গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক পাঠসঙ্গী হিসেবে বিবেচিত হবে।
বাংলাদেশের সাহিত্য: ভিন্নমাত্রা অন্যসুর
মোস্তফা মোহাম্মদ
প্রকাশক: সৌম্য প্রকাশনী
প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০২৫
প্রচ্ছদ: নাজিব তারেক
পৃষ্ঠা: ১৯২
মূল্য: ৫০০ টাকা