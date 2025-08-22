বুকারের তালিকায় ১৩ বই

২০২৫ সালের বুকার পুরস্কারের দীর্ঘ তালিকা ঘোষণা করা হয়েছে। ‘বুকার ডজন’ নামে পরিচিত ১৩টি বই ১৫০টি বই থেকে বাছাই করা হয়।
এবারের বিচারক প্যানেলের সভাপতি রডি ডয়েল এক বিবৃতিতে বলেন, ‘বাছাইয়ের কাজটা মোটেও সহজ ছিল না। অনেক প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, অনেক অসাধারণ বই ছিল। সেখান থেকে যেকোনো বই বাদ দাওয়াটা চ্যালেঞ্জিং ছিল। তবে এই অভিজ্ঞতার প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করেছি।’
এ বছর বুকারের দীর্ঘ তালিকায় আছে ক্লেয়ার অ্যাডামের লাভ ফরমস, তাশ আউয়ের দ্য সাউথ, নাতাশা ব্রাউনের ইউনিভার্সালিটি, জোনাথন বাকলের ওয়ান বোট, সুসান চোইয়ের ফ্লাশলাইট, কিরণ দেশাইয়ের দ্য লোনলিনেস অব সোনিয়া অ্যান্ড সানি, কেটি কিতামুরার অডিশন, বেন মার্কোভিটনের দ্য রেস্ট অব আওয়ার লাইভস, অ্যান্ড্রু মিলারের দ্য ল্যান্ড ইন উইন্টার, মারিয়া রেভার এন্ডলিং, ডেভিড স্যালেরের ফ্লেশ, বেনজামিন উডের সিস্ক্র্যাপার এবং লেডিয়া জোগার মিসইন্টারপ্রিটেশন।
চূড়ান্ত বিজয়ী পাবেন ৫০ হাজার পাউন্ড। সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকা প্রত্যেক লেখক পাবেন ২ হাজার ৫০০ পাউন্ড। আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর লন্ডনে একটি পাবলিক ইভেন্টে ৬টি বই নিয়ে সংক্ষিপ্ত তালিকা ঘোষণা করা হবে। বিজয়ীর নাম ঘোষিত হবে ১০ নভেম্বর।
সূত্র: লিটারেরি হাব
গ্রন্থনা: রবিউল কমল