গ্রাফিকস: প্রথম আলো
বইপত্র

বইপত্র

বিদ্রূপের আরশিতে প্রতিফলিত ইতিহাস

আদনান আলী

বাংলায় ব্যাপকার্থে ব্যবহৃত একটি শব্দ ‘সফর’। দেশ-বিদেশ, জীবনের লম্বা পথ, ইতিহাসের পাতা, এমনকি কল্পনার রাজ্যে ঘুরে বেড়ানো ইত্যাদি নানা অর্থে সফর শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়। মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই ভ্রমণপিয়াসু। তাই নিজের মুখে ঝাল খাওয়া সব সময় সম্ভবপর না হলেও দুঁদে ও পোড়খাওয়া লেখকের কলমের শক্তিতে আবিষ্কার করতে চান নতুন নতুন দুনিয়া। আবার অর্থের ব্যাপকতায় আর কলমের জোরে সোজাসাপটা ভ্রমণকাহিনির বাইরে গিয়ে কল্পনাশক্তির আশ্রয়ে লেখকেরা অনেক সময় ঘরে বসেই সপ্ত আসমান, দেবলোক থেকে শুরু করে অধুনা নানা কাল্পনিক রাজ্য থেকে মহাবিশ্বের নানা কোনা পর্যন্ত ঘুরিয়ে নিয়ে আসতে পারেন পাঠককে।

অন্যদিকে সাহিত্যের ব্যঙ্গাত্মক ধারাটিকে অবলম্বন করে সমাজসচেতন লেখক নানা অসংগতির কথা তুলে আনেন মজার ছলে। সমাজের নানা আইনকানুন বা ক্ষমতাসীনদের চোখরাঙানির ভয়ে অনেক সময় তাঁদের রূপকের আশ্রয় নিতে হয়। কখনো কখনো এ কাজ তাঁরা করেন পাঠকের কাছে জটিল ভাবনাকে সহজবোধ্য করে উপস্থাপনের উদ্দেশ্যেও। এই রাজনৈতিক ব্যঙ্গরচনা আর কাল্পনিক ভ্রমণকাহিনির এক অপূর্ব মেলবন্ধন আমরা পাই অষ্টাদশ শতকের বিখ্যাত সাহিত্যিক জোনাথন সুইফটের গালিভার ট্রাভেলস বইয়ে। আর বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যঙ্গসাহিত্যের প্রবাদপুরুষ আবুল মনসুর আহমদ সেই ভাবনার নির্যাসটুকু নিয়েই লিখেছেন গালিভরের সফরনামা, তবে দেশীয় প্রেক্ষাপটে। রাজনীতির অন্দরমহলের সুলুকসন্ধান সে আমলে তাঁর মতো করে খুব কম লোকই জানতেন, সঙ্গে সঙ্গে মানব চরিত্রের কৌতূহলী পর্যবেক্ষণ আর অনুপম রসবোধের মিশেলে তাঁর এই বই হয়ে উঠেছে বাংলা ভাষায় এ ধরনের সাহিত্যের এক চমৎকার নিদর্শন।

তবে প্রশ্ন উঠতে পারে, রসের অংশটুকু বাদ দিলে তৎকালীন সমাজ ও রাজনীতির চালচিত্র জেনে সনাতন পাঠকের কাজ কী? ইতিহাসমুখী পাঠক ছাড়া অন্যদের জন্য এ বইয়ে আগ্রহোদ্দীপক কিছু কি আছে? এ প্রসঙ্গে বলতে গেলে ফিরে যেতে হয় শুরুতে বলে আসা সফর শব্দের বিস্তৃত ব্যবহার প্রসঙ্গে। ইতিহাসের রাস্তায় যে সফর, সেই সফর বৃত্তাকার পথে আবর্তিত। ফলে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি অবশ্যম্ভাবী। এ বইয়ের লেখাগুলোতে, পাঠকের জন্য সবচেয়ে অর্থপূর্ণ যে সফর রয়েছে, তা হচ্ছে ইতিহাসের শিক্ষা। পড়তে পড়তে পাঠক কখনো কখনো বিভ্রান্ত হয়ে যেতে পারেন, তিনি কি বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকের গল্প পড়ছেন, নাকি অতি সাম্প্রতিক কোনো রাজনৈতিক ঘটনার বয়ান।

গালিভরের সফরনামা বইয়ে গালিভর বা তাঁর সফরের বর্ণনা অবশ্য প্রথম অংশেই সীমাবদ্ধ। মূলত বুদ্ধিবৃত্তিক জায়ান্ট ও ডোয়ার্ফের তুলনামূলক আলোচনার জন্যই তিনি গালিভরের উপমা টেনেছেন। গল্পগুলোতে আজব দেশ বলতে ভারতীয় উপমহাদেশের অবিভক্ত বাংলা এবং বিভাগ–পরবর্তী পাকিস্তানের পূর্ব অংশকেই বোঝানো হয়েছে এবং এ অঞ্চলের রাজনীতি নিয়ে লেখকের অভিজ্ঞতাপ্রসূত নানা ঘটনার তির্যক কিন্তু হাস্যরসাত্মক বিবরণই গল্পগুলোর প্রাণ। দ্বিতীয় গল্প ‘শিক্ষা-সংস্কার’ থেকেই পাঠক নড়েচড়ে বসবেন। এই অঞ্চলের রাজনীতি ও আমলাতন্ত্রের তাবৎ কুশীলবদের এক মঞ্চে এনে নবসৃষ্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতি জনগণের পর্বতপ্রমাণ আশা-আকাঙ্ক্ষার বিপরীতে পর্দার আড়ালের বিপুল অরাজকতা, অপরিপক্বতা ও অপরিণামদর্শিতা নিয়ে এই গল্প। ব্যঙ্গের প্রয়োজনে লেখক কখনো কখনো অতিশয়োক্তির আশ্রয় নিয়েছেন, কিন্তু পরিস্থিতির ভয়াবহতা বিবেচনায় কখনোই সেটা বাহুল্য মনে হয়নি। বরং নিজে একই শ্রেণির অংশ হওয়ায় শব্দচয়ন থেকে চরিত্রচিত্রণ—সব জায়গায় তিনি অকৃত্রিম মুনশিয়ানার পরিচয় দিতে পেরেছেন। ফলে মূল বক্তব্য দ্রুত ধরতে পাঠককে কখনোই বেগ পেতে হয় না। এদেশীয় মন্ত্রী, রাজনৈতিক নেতা, পশ্চিম পাকিস্তানি আমলা, দেশীয় নানা স্তরের শিক্ষাবিদ ও সরকারি চাকরিজীবী, আলেম-ওলামা প্রভৃতি চরিত্রের মধ্যকার কথোপকথনের ভেতর দিয়ে গোটা পাকিস্তান রাষ্ট্রের চরিত্রগত চিত্রায়ন এত পুঙ্খানুপুঙ্খ হয়েছে যে গল্পের দৃশ্যপটের বাইরের সমাজ ও রাজনীতির চিত্রও পাঠক মুহূর্তের মধ্যে ধরে ফেলতে পারবেন। একই সঙ্গে রাষ্ট্রের ধর্মীয় চরিত্রের প্রাবল্যে নার্ভাস ও ভীত শিক্ষাবিদই আবার যেভাবে বাংলা ভাষা প্রশ্নে আপসহীন হয়ে যান, তার মধ্য দিয়ে পরবর্তী রাজনীতির গতিপ্রকৃতির ইঙ্গিতও দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

গালিভরের সফরনামা
আবুল মনসুর আহমদ
প্রকাশক: প্রথমা প্রকাশন
প্রকাশ: আগস্ট ২০২৪
প্রচ্ছদ: মাসুক হেলাল
পৃষ্ঠা: ১৩৬
মূল্য: ৩২০ টাকা

সুবিধাভোগী শ্রেণির দ্বিচারিতা কাল বা সময়ভেদে কীভাবে অপরিবর্তিত থাকে, তার দৃষ্টান্ত পাই গল্পের শেষে এসে। বাস্তবমুখী শিক্ষাকে জনগণের নাগালের বাইরে নিয়ে যাওয়ার পর নিজেদের সন্তানদের ওই একই শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্যটি আমাদের আজকের কালের সুবিধাভোগীদের ভন্ডামি বিবেচনায় একই রকম প্রাসঙ্গিক, ‘ইসলামী নেতা হিসাবে, রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল নায়ক হিসাবে, আমরা জনগণকে এ আত্মহত্যামূলক সাংঘাতিক ত্যাগ করে পাপ করতে দিতে পারি না। সেজন্যে এ ত্যাগকে, খ্রিস্টানি কুফরী শিক্ষাকে, আমরা বিপুল ব্যয়সাধ্য করে গরিব জনসাধারণের নাগালের বাইরে একেবারে করাচিতে নিয়ে ফেলেছি।’ ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পদ্ধতি যে কেবল নির্বাচন না দেওয়া বা পেশিশক্তি প্রদর্শনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং বোঝাপড়ামূলক শিক্ষাব্যবস্থা থেকে জনগণকে দূরে রেখে হঠকারী কিন্তু আজ্ঞাবহ একটি জনগোষ্ঠী তৈরি করার মাধ্যমেও যে তা করা যায়, আবুল মনসুর আহমদ সেকালেই তা অনুধাবন করেছিলেন, বর্তমান সময়ে এসে যার ভয়াবহ রূপ আমরা নিয়মিত প্রত্যক্ষ করছি।

পরবর্তী গল্পগুলোতেও অনেকটা বৈঠকি ঢঙে তুলে ধরা হয়েছে রাজনৈতিক দল, নেতা ও প্রার্থীদের নানা রকম কার্যকলাপের বিবরণ। একই রকম অসংখ্য ঘটনার সাক্ষী বলেই হয়তো বিবরণগুলোতে কোনো কোনো সময় পুনরাবৃত্তি এসে গেছে, তবে আলাদা করে সব কটি গল্পই সময়ের প্রতিচ্ছবি ধারণ করে। ‘বন্ধুবান্ধবের অনুরোধে’ গল্পের ‘মাহমুদ নিয়ে বের হলো টাকা, সদাগর সাব নিয়ে এলেন লীগের নমিনেশন, আর আমরা নিয়ে এলাম চরম বিস্ময়।’ কিংবা ‘আহা, যদি প্রধানমন্ত্রী হতে পারতাম’ গল্পে ওয়াহেদ মাস্টারের বয়ানে ‘সোজাসুজি প্রধানমন্ত্রী হওয়াতে আপত্তিটা কেবল আমার বেলাতেই? কত লোক যে ইতিমধ্যে বিনা ট্রেনিংয়ে সোজাসুজি প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেল, কই তখন তো কেউ আপত্তি করে নাই।’ এমন সহজ বাক্যগুলোর মধ্য দিয়ে রাজনীতির যে গভীর সত্য আবুল মনসুর আহমদ অকপটে ফুটিয়ে তুলেছেন, তারই আরও অনেক নমুনা ছড়িয়ে আছে বইয়ের নানা অংশে। পড়তে পড়তে বইয়ের ভূমিকায় লেখা একটি কথাই ঘুরেফিরে মনে আসে, আবুল মনসুর আহমদের দুঃসাহস সেদিনের সেই পশ্চাৎপদ সমাজ সহ্য করতে পারলেও আজকের এই তথাকথিত অগ্রসর সমাজে আর কোনো লেখকের পক্ষে এই কথাগুলো এত অকপটে লেখা আদৌ সম্ভব হতো কি?

বইটির আরেকটি বৈশিষ্ট্যের কথা না বললেই নয়। একটা প্রচণ্ড পরিবর্তনশীল সময়ে জাতিগোষ্ঠীর একধরনের বিস্ময়মাখা আত্মানুসন্ধানের কালের গল্প নিয়ে লিখিত হওয়ায় বর্তমান সময়ে লেখাগুলো হয়ে উঠেছে আরও বেশি প্রাসঙ্গিক ও তাৎপর্যময়। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের আরেক যুগসন্ধিক্ষণে। তাই কেবল বিদ্রূপাত্মক বিবরণ বা নিছক আনন্দের খোরাক নয়, চলমান ঘটনাবলির চুলচেরা বিশ্লেষণের সহায়ক পাঠ হিসেবেও বইটি চিন্তাশীল পাঠকের কাছে মূল্যবান বলে বিবেচিত হতে পারে।

