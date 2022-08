বই নিষিদ্ধ করার জন্য ইংরেজ শাসকেরা নানা সময়ে নানা আইন জারি করেছে। সেই সময়ের সবচেয়ে আলোচিত আইন ছিল ‘Act No. XIX of 1876 [16th December, 1876] An Act for the Better Control of public dramatic Performance’। তবে আলোচিত এই আইনের আওতায় শুদ্ধ জনপরিসর নয়, ছিল বাড়ির চৌহদ্দি থেকে কামরা নাগাদ। প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, কবিতার বইয়ের ক্ষেত্রে নানা সময়ে নানা আইন ও আদেশ জারি করলেও নাটকের ক্ষেত্রে আইন কেন আলোচিত ছিল? তার মূল কারণ, নাটক জনপরিসরের জিনিস। কেননা নাটক মুখোমুখি ও সরাসরি জনপরিসরকে প্রভাবিত করে সহজ উপায়ে। ফলে সমাজে জনবিদ্রোহ খুব দ্রুত ঘটে। সাধারণত আইনের ধর্ম ‘ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা’, কিন্তু ব্রিটিশরাজের এসব আইনের উদ্দেশ্য ছিল শাসনভার নিরঙ্কুশ ও সাহিত্য থেকে সৃষ্ট জনবিদ্রোহ দমন করা। তার সার্বিক ফলাফল হলো জনসমাজে ভয়ের সংস্কৃতি কায়েম করা।

ব্রিটিশ রাজদণ্ড ভয়ের সংস্কৃতি কায়েম করলেও স্বাধীনতাপ্রত্যাশী জনগণ, লেখক ও শিল্পীরা দমে যাননি। লড়াই, লেখনী, প্রকাশনা ও নাটক পরিবেশনা বন্ধ করেননি। ব্রিটিশ আমলে সবচেয়ে বেশি নিষিদ্ধ হয়েছিল কাজী নজরুল ইসলামের বই ও সম্পাদিত পত্রিকা। ফলে নজরুল আমাদের জনসাহিত্য পরিসরে ‘বিদ্রোহী’ বলে বিবেচিত হন। প্রশ্ন হলো, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ক্ষেত্রে এ সাহিত্যিক উপাধি ঠিক কি না? এই প্রশ্ন দুজনের মধ্যে প্রতিতুলনা সৃষ্টি কিংবা নজরুলের ‘বিদ্রোহী’ উপাধিতে রবীন্দ্রনাথের ভাগ বসানোও নয়। বরং আমাদের বিষয়-ঐতিহাসিক সাহিত্যের ভিন্ন এক অনালোচিত ও কম জানা প্রসঙ্গ সামনে আনা।

এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন আসে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কি বিদ্রোহী? হয়তো অনেকেই বলবেন, না। কিন্তু ঔপনিবেশিক সাহিত্যের ইতিহাস ভিন্ন সাক্ষ্য দেয়। ব্রিটিশ আমলে রবীন্দ্রনাথের কোনো বই নিষিদ্ধ হয়নি ঠিক, কিন্তু বাজেয়াপ্ত হয়েছিল তাঁর সাহিত্য নিয়ে রচিত এক সমালোচনাগ্রন্থ বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথ। লেখক ভারতীয় সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। এই বইয়ের দুটি দিক নিয়ে আমরা আলাপ করব।