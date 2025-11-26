এআই-জেনারেটেড প্রচ্ছদ, পুরস্কার থেকে বাদ পড়ল দুই বই

নিউজিল্যান্ড বুক অ্যাওয়ার্ডস ট্রাস্ট এ বছর একটি নতুন নিয়ম চালু করেছে। ওই নিয়মে বলা হয়েছে, ওকহ্যাম পুরস্কারের জন্য জমা দেওয়া কোনো বইয়ে এআই–জেনারেটেড ছবি বা লেখা ব্যবহার করা যাবে না।
এতে নিউজিল্যান্ডের দুই সুপরিচিত লেখকের বই দেশটির সবচেয়ে বড় সাহিত্য পুরস্কারের তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। তাঁদের বইয়ের প্রচ্ছদে এআই–জেনারেটেড ছবি ব্যবহার করা হয়েছিল।
বাদ পড়া বই দুটি হলো স্টেফানি জনসনের অবলিগেট কার্নিভোর ও এলিজাবেথ স্মিথারের অ্যাঞ্জেল ট্রেন। বই দুটি জ্যান মেডলিকট অ্যাকর্ন প্রাইজ ফর ফিকশনের জন্য জমা দেওয়া হয়েছিল। ওকহ্যাম নিউজিল্যান্ড বুক অ্যাওয়ার্ডসের অংশ হিসেবে নিউজিল্যান্ড বুক অ্যাওয়ার্ডস ট্রাস্ট এই পুরস্কার দিয়ে থাকে।
রেডিও নিউজিল্যান্ড জানিয়েছে, একজন বুকসেলার আয়োজকদের সতর্ক করেছিলেন, দুটি বইয়ের প্রচ্ছদেই এআই–জেনারেটেড ছবি ব্যবহার করা হয়েছে বলে তাঁর ধারণা।
প্রকাশক কুইন্টিন উইলসন পাবলিশিং নিশ্চিত করেছে, প্রচ্ছদগুলোতে সত্যিই এআই–জেনারেটেড ছবি ব্যবহার করা হয়েছিল। এর পরই বইগুলোকে ২০২৬ সালের পুরস্কারের জন্য অযোগ্য ঘোষণা করা হয়।
কুইন্টিন উইলসন পাবলিশিং দ্য গার্ডিয়ানকে জানিয়েছে, বইগুলো নতুন নিয়ম চালুর আগেই জমা দেওয়া হয়েছিল। ফলে ডিজাইনের সময় এ শর্ত বিবেচনা করার সুযোগ প্রকাশকদের হাতে ছিল না।
ইউনিটি বুকস অকল্যান্ডের ম্যানেজার ক্লোয়ি ব্লেডস বলেন, এ ধরনের নিষেধাজ্ঞা সৃজনশীলতার জন্য ভালো। বইয়ের প্রচ্ছদ ভেতরের গল্পকেই উপস্থাপন করে। তাই প্রচ্ছদে আবেগের ছোঁয়া থাকতে হবে, যা এআইয়ের নেই।
সূত্র: ইউরো নিউজ
• গ্রন্থনা: রবিউল কমল