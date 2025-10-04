গ্রেপ্তারের আশঙ্কায় যুক্তরাজ্যে যাননি স্যালি রুনি

নরমাল পিপল বইয়ের জন্য বিশ্বজুড়ে পরিচিত আইরিশ লেখক স্যালি রুনি। সম্প্রতি গ্রেপ্তারের আশঙ্কায় স্কাই আর্টস সাহিত্য পুরস্কার নিতে যুক্তরাজ্যে যাননি তিনি। কারণ, তিনি ‘প্যালেস্টাইন অ্যাকশন’ নামের একটি সংগঠনকে সমর্থন করেন। যুক্তরাজ্য সরকার জুলাইয়ে এটিকে ‘সন্ত্রাসী সংগঠন’ ঘোষণা করেছে।
রুনি তাঁর নতুন বই ইনটারমেজ্জোর জন্য স্কাই আর্টস সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছেন। অনুষ্ঠানে তাঁর পক্ষ থেকে প্রকাশক পুরস্কার নেন এবং রুনির লেখা একটি বার্তা পড়ে শোনান।
বার্তায় রুনি বলেন, তিনি পুরস্কার পেয়ে কৃতজ্ঞ; কিন্তু যুক্তরাজ্যে গেলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হতে পারে, তাই যেতে পারেননি। তিনি সব মানুষের জীবনের মর্যাদা ও সৌন্দর্যে বিশ্বাস করেন এবং ফিলিস্তিনিদের পাশে আছেন।
রুনি আগেই বলেছিলেন, তাঁর বই থেকে যা আয় হবে, তার কিছু অংশ তিনি প্যালেস্টাইন অ্যাকশনকে দেবেন। আইনবিশেষজ্ঞরা বলছেন, এতে তাঁকে যুক্তরাজ্যে ‘সন্ত্রাসবাদ সমর্থনের’ অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হতে পারে।
জুলাইয়ে সংগঠনটি নিষিদ্ধ হওয়ার পর থেকে ১ হাজার ৬০০ জনের বেশি মানুষকে শুধু সমর্থন দেখানোর কারণে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
রুনি বলেন, এ কারণে তিনি ব্রিটেনে ভবিষ্যতের সব অনুষ্ঠান বাতিল করেছেন। রুনি আরও বলেন, জাতিসংঘ প্রমাণ করেছে, ইসরায়েল ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে গণহত্যা চালাচ্ছে। তাই প্যালেস্টাইন অ্যাকশনের কাজ এখন খুবই সাহসী ও জরুরি। আমি তাদের সমর্থন করে যাব, যা–ই হোক না কেন।
সূত্র: দ্য গার্ডিয়ান
• গ্রন্থনা: রবিউল কমল