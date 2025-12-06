ওয়াটারস্টোনস বর্ষসেরা বই লুসি স্টিডসের ‘দ্য আর্টিস্ট’

লুসি স্টিডসের ‘দ্য আর্টিস্ট’ এ বছরের ওয়াটারস্টোনস বর্ষসেরা বই নির্বাচিত হয়েছে। এর আগে এটি ওয়াটারস্টোনস ডেব্যু ফিকশন পুরস্কারও জিতেছে এবং উইমেনস প্রাইজ ফর ফিকশনের দীর্ঘ তালিকায় জায়গা করে নিয়েছিল।
ওয়াটারস্টোনসের প্রধান বই নির্বাচক বিয়া কারভালহো বলেছেন, ‘এটি সুখপাঠ্য উপন্যাস। স্টিডস বিরল প্রতিভার অধিকারী এক লেখক। তাঁর লেখা বইটি পাঠকমহলে সাড়া জাগিয়েছে।’
এদিকে মাইকি প্লিজের ‘দ্য ক্যাফে অ্যাট দ্য এজ অব দ্য উডস’ এ বছরের শিশুদের বইয়ের পুরস্কার পেয়েছে। এ ছাড়া পাস্তা রান্নাবিষয়ক বই ‘পাডেলা গিফট অব দ্য ইয়ার’ নির্বাচিত হয়েছে। বিজয়ীরা যুক্তরাজ্যের সব ওয়াটারস্টোনস দোকান ও বই বিক্রেতাদের কাছ থেকে সব ধরনের সহায়তা পাবেন।
ওয়াটারস্টোনস কর্মীদের একটি প্যানেলের মাধ্যমে বর্ষসেরা বই নির্বাচিত হয়। তারা বিক্রেতাদের মনোনীত তালিকা থেকে বিজয়ী নির্বাচন করেন। গত বছরের বর্ষসেরা বই ছিল আসাকো ইউজুকির ‘বাটার’ ও শিশুদের বিভাগে জিতেছিল রস মন্টগোমারির ‘আই অ্যাম রেবেল’।
সূত্র: দ্য গার্ডিয়ান
• গ্রন্থনা: রবিউল কমল