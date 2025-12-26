এ বছর যুক্তরাজ্যের সর্বাধিক বিক্রীত ২০ বই

২০২৫ সালে যুক্তরাজ্যের সর্বাধিক বিক্রীত বইয়ের মধ্যে ফ্যান্টাসি, রহস্য ও মনস্তাত্ত্বিক থ্রিলার সিরিজগুলোই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। তালিকার শীর্ষে রয়েছে রিচার্ড ওসমানের দ্য ইমপসিবল ফরচুন। বইটির হার্ডব্যাক সংস্করণ বিক্রি হয়েছে ৩ লাখ ৯১ হাজার ৪২৯ কপি।
ওসমানের পরেই রয়েছেন ফ্রিডা ম্যাকফ্যাডেন। তাঁর মনস্তাত্ত্বিক থ্রিলার দ্য হাউসমেডস সিক্রেট তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। তৃতীয় স্থানে রয়েছে সুজান কলিন্সের ‘দ্য হাঙ্গার গেমস’ সিরিজের প্রিকুয়েল সানরাইজ অন দ্য রেপিং।
এরপর যথাক্রমে রয়েছে রিচার্ড ওসমানের উই সলভ মার্ডারস, রেবেকা ইয়ারোসের অনিক্স স্টর্ম, চার্লি ম্যাকেসির অলওয়েজ রিমেম্বার, কোকো ওয়াইওয়ের কোজি কর্নার, ড্যান ব্রাউনের দ্য সিক্রেট অব সিক্রেটস, রেবেকা ইয়ারোসের ফোর্থ উইং, সারাহ জে মাসের আ কোর্ট অব থর্নস অ্যান্ড রোজেস, ক্রিস্টিন হান্নার দ্য উইমেন, মেল রবিন্স ও সয়ার রবিন্সের দ্য লেট দেম থিওরি, জেমি অলিভারের ইট ইউরসেলফ হেলদি, বব মর্টিমারের দ্য হোটেল অ্যাভোকাডো, কোকো ওয়াইওয়ের কোজি কিউটিস, লি চাইল্ড ও অ্যান্ড্রু চাইল্ডের ইন টু ডিপ, রেবেকা ইয়ারোসের আয়রন ফ্লেম, এলিফ শাফাকের দ্যায়ার আর রিভার ইন দ্য স্কাই, ফ্রিডা ম্যাকফ্যাডেনের দ্য হাউসমেডস সিক্রেট ও ডেভিড নিকোলসের ইউ আর হেয়ার।
সূত্র: দ্য গার্ডিয়ান
• গ্রন্থনা: রবিউল কমল