এ বছর পছন্দের তালিকায় রাখতে পারেন যে বইগুলো

বইপ্রিয় মানুষের কাছে নতুন বছর মানে নতুন বই। ২০২৬ সালে পাঠকদের জন্য বেশ কিছু আকর্ষণীয় বই আসছে। এখানে কল্পকাহিনি ও নন-ফিকশন মিলিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের তালিকা দেওয়া হলো। এগুলো আপনার পড়ার তালিকায় রাখতে পারেন।
জেনেট ম্যাককার্ডির হাফ হিজ এজ প্রকাশিত হবে ২০ জানুয়ারি, কলম টইবিনের দ্য নিউজ ফ্রম ডাবলিন প্রকাশিত হবে ২৬ মার্চ, ডগলাস স্টুয়ার্টের জন অব জন প্রকাশিত হবে ২১ মে, তাইরি জোন্সের কিন প্রকাশিত হবে ২৬ মার্চ, ক্যারো ক্লেয়ার বার্কের ইয়েস্টারইয়ার প্রকাশিত হবে ৯ এপ্রিল, লায়লা স্লিমানির আই উইল টেক দ্য ফায়ার প্রকাশিত হবে ২৩ এপ্রিল, লুসি ক্যাল্ডওয়েলের ডেভোশনস প্রকাশিত হবে ২৩ এপ্রিল।
মেলিসা ডের মাউরের ইভেন দ্য গুড গার্লস উইল ক্রাই প্রকাশিত হবে ১৯ মার্চ, প্যাট্রিক রাডেন কিফের লন্ডন ফলিং প্রকাশিত হবে ৭ এপ্রিল, ডোরকাস গোয়াটার দ্য স্ট্রিট ক্লিনিক প্রকাশিত হবে ১২ ফেব্রুয়ারি, লেনা ডানহামের ফেমিসিক প্রকাশিত হবে ১৪ এপ্রিল, স্টেফানি ফিলিপসের উই ওয়ার হেয়ার প্রকাশিত হবে ২৭ আগস্ট, ডেভিড কক্সের দ্য এজ কোড প্রকাশিত হবে ৯ এপ্রিল, হান কাংয়ের লাইট অ্যান্ড থ্রেড প্রকাশিত হবে ১২ মার্চ।
সূত্র: দ্য ইনডিপেনডেন্ট
• গ্রন্থনা: রবিউল কমল