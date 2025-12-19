দুই মাসে ১০ লাখ কপি বিক্রি ভার্জিনিয়া জিউফ্রের স্মৃতিকথা

মৃত্যুর পর প্রকাশিত ভার্জিনিয়া রবার্টস জিউফ্রের স্মৃতিকথা ‘নোবডিস গার্ল’ মাত্র দুই মাসের মধ্যেই বিশ্বজুড়ে ১০ লাখ কপি বিক্রি হয়েছে। তিনি জেফরি এপস্টাইনের বিরুদ্ধে অভিযোগকারীদের মধ্যে অন্যতম একজন।
প্রকাশক আলফ্রেড এ. নপফ জানায়, অর্ধেকের বেশি বিক্রি হয়েছে উত্তর আমেরিকায়। যুক্তরাষ্ট্রে বইটি এখন ১০ম মুদ্রণে পৌঁছেছে। প্রথম ধাপে ছাপা হয়েছিল ৭০ হাজার কপি। বইটি সাংবাদিক-লেখক এমি ওয়ালসের সঙ্গে যৌথভাবে লেখা এবং অক্টোবরের শুরুতে প্রকাশিত হয়।
এই বই প্রকাশের পর আবারও সমালোচনার মুখে পড়েন ব্রিটেনের সাবেক রাজপুত্র প্রিন্স অ্যান্ড্রু। জিউফ্রে অভিযোগ করেছিলেন, ১৭ বছর বয়সে অ্যান্ড্রু তাকে যৌন নির্যাতন করেছিলেন।
ভার্জিনিয়া জিউফ্রে চলতি বছরের এপ্রিল মাসে ৪১ বছর বয়সে আত্মহত্যা করেন।
বই প্রকাশের কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ব্রিটেনের রাজা চার্লস তৃতীয় প্রিন্স অ্যান্ড্রুর রাজকীয় উপাধি কেড়ে নেন এবং তাকে রাজকীয় বাসভবন ছাড়তে বাধ্য করেন।
তবে প্রিন্স অ্যান্ড্রু দীর্ঘদিন ধরে জিউফ্রের অভিযোগ অস্বীকার করে আসছেন। ২০১৯ সালের নভেম্বরে বিবিসিকে দেওয়া এক বিতর্কিত সাক্ষাৎকারের পর তিনি রাজকীয় দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ান। পরে ২০২২ সালে নিউইয়র্কে দায়ের করা একটি দেওয়ানি মামলায় বড় অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে সমঝোতায় পৌঁছান।
সূত্র: এপি
• গ্রন্থনা: রবিউল কমল