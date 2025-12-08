শরণার্থী ও অভিবাসী লেখকদের ১৫ হাজার পাউন্ড পুরস্কার

ফুটনোট প্রেস ও কাউন্টারপয়েন্টস আর্টস শরণার্থী ও অভিবাসী পটভূমির লেখকদের নিয়ে একটি নতুন ফিকশন পুরস্কার ঘোষণা করেছে। এই পুরস্কারের বিজয়ীরা ১৫ হাজার পাউন্ড ও একটি প্রকাশনা চুক্তি পুরস্কার পাবেন।
গত ২৭ নভেম্বর ফুটনোট-কাউন্টারপয়েন্টস ফিকশন পুরস্কারের ঘোষণা দেওয়া হয়। ২০২৩ সালে তারা নন-ফিকশন পুরস্কার দিয়েছিল। তবে এবার প্রথমবারের মতো ফিকশনে দেওয়া হবে।
যুক্তরাজ্য বা আয়ারল্যান্ডে বসবাসকারী লেখকদের জন্য উন্মুক্ত এই পুরস্কারটির লক্ষ্য হলো, যাঁদের লেখায় অভিবাসনের অভিজ্ঞতার কথা উঠে এসেছে তাঁদের খুঁজে বের করা। ফুটনোট প্রেস (বানিয়ার বুকস ইউকের একটি ইমপ্রিন্ট) এবং কাউন্টারপয়েন্টস আর্টস (শিল্প, অভিবাসন ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন নিয়ে কাজ করে) জানিয়েছে, পুরস্কারে এমন ফিকশনকে গুরুত্ব দেওয়া হবে, যেখানে বিচ্ছিন্নতা ও সাহসের গল্প থাকবে।
বিজয়ী লেখক পাবেন ৭ হাজার ৫০০ পাউন্ড নগদ পুরস্কার এবং ফুটনোট প্রেসের সঙ্গে প্রকাশনা চুক্তির অংশ হিসেবে আরও ৭ হাজার ৫০০ পাউন্ড অগ্রিম। লন্ডনের সাউথব্যাংক সেন্টার আগামী বছরের মে মাসে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শর্টলিস্টে থাকা লেখকেরা নিজেদের কাজ পড়ে শোনাবেন এবং আলোচনায় অংশ নেবেন।
অংশগ্রহণের সুযোগ এখন উন্মুক্ত এবং আবেদন গ্রহণ করা হবে ১৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।
সূত্র: দ্য গার্ডিয়ান
• গ্রন্থনা: রবিউল কমল