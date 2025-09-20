২০২৫ সালের ব্রিটিশ একাডেমি বই পুরস্কারের হ্রস্ব তালিকা ঘোষণা করা হয়েছে। প্রতিবছর একটি নন-ফিকশন বইকে পুরস্কার হিসেবে ২৫ হাজার পাউন্ড দেওয়া হয়। এই পুরস্কারের উদ্দেশ্য হলো, গবেষণার ভিত্তিতে লেখা বইকে স্বীকৃতি দেওয়া। যে বই সাধারণ পাঠকের জন্য উপযোগী এবং মানুষ, সমাজ, সংস্কৃতি ও তার সময় ও স্থানের ভেতর-বাইরের মিথস্ক্রিয়া নিয়ে পাঠকের বোঝাপড়াকে গভীর করে।
বিচারক প্যানেলের প্রধান রেবেকা আর্ল এক বিবৃতিতে বলেন, ‘২৩০টির বেশি বই জমা পড়েছিল। তার মধ্যে আমরা ছয়টি বইয়ের হ্রস্ব তালিকা করেছি।’
হ্রস্ব তালিকায় থাকা বইগুলোতে নানা বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। যেমন আফ্রিকার অর্থনীতি নিয়ে পাশ্চাত্যের দীর্ঘস্থায়ী ভুল–বোঝাবুঝি থেকে শুরু করে সংগীতের অতীতের ইতিহাস। এতে উঠে এসেছে কীভাবে ভারতের ধর্মীয় ও গণিতচর্চা চীন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও তার বাইরে ছড়িয়ে পড়েছিল, আর কীভাবে রাশিয়ান অর্থোডক্স চার্চ এক সহস্রাব্দ ধরে রাজনৈতিক শাসকদের সঙ্গে জটিল সম্পর্কে জড়িত ছিল। বইগুলো আধুনিক বিশ্ব গঠনে পরিবেশের কেন্দ্রীয় ভূমিকা তুলে ধরেছে এবং দেখিয়েছে কীভাবে বিশ্বের নারীরা এখনো নানাভাবে স্বাস্থ্য সংকটে ভুগছেন। সেই সঙ্গে পাঠকের জন্য বাস্তবসম্মত সমাধানের পথও প্রস্তাব করা হয়েছে। বিচারকদের মতে, এগুলোতে আমাদের বর্তমান অবস্থার তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ আছে।
আগামী ২২ অক্টোবর চূড়ান্ত বিজয়ীর নাম ঘোষণা করা হবে। হ্রস্ব তালিকায় জায়গা পাওয়া বইগুলো হলো সুনীল অমৃতের দ্য বার্নিং আর্থ: অ্যান এনভায়রনমেন্টাল হিস্ট্রি অব দ্য লাস্ট ৫০০ ইয়ার্স, লুসি অ্যাশের দ্য ব্যাটন অ্যান্ড দ্য ক্রস: রাশিয়াস চার্চ ফ্রম প্যাগানস টু পুতিন, উইলিয়াম ডালরিম্পলের দ্য গোল্ডেন রোড: হাউ অ্যানশিয়েন্ট ইন্ডিয়া ট্রান্সফর্মড দ্য ওয়ার্ল্ড, ব্রনওয়েন এভারিলের আফ্রিকানোমিকস: আ হিস্ট্রি অব ওয়েস্টার্ন ইগনোরেন্স, সোফি হারম্যানের সিক অব ইট: দ্য গ্লোবাল ফাইট ফর উইমেনস হেলথ ও গ্রেইম লসনের সাউন্ড ট্র্যাকস: আ মিউজিক্যাল ডিটেকটিভ স্টোরি।
সূত্র: লিটারারি হাব
• গ্রন্থনা: রবিউল কমল
