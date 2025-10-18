বেকার অ্যান্ড টেইলর–এর লোগো
২০০ বছর পর বন্ধ হচ্ছে ‘বেকার অ্যান্ড টেইলর’

প্রায় দুই শতাব্দী পর যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন লাইব্রেরিতে বই সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ‘বেকার অ্যান্ড টেইলর’ বন্ধ হতে যাচ্ছে। কোম্পানিটির সিইও আমান কোচার ১২ অক্টোবর কর্মীদের জানান, সম্প্রতি রিডারলিংকের সঙ্গে তাঁরা অধিগ্রহণ চুক্তি করতে পারেননি। তাই কোম্পানির সামনে আর কোনো টেকসই পথ খোলা নেই।

ফলে প্রায় ৫২০ কর্মীকে চাকরি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। যাঁদের কোনো সেভারেন্স (অবসর ক্ষতিপূরণ) দেওয়া হয়নি। তাঁরা আগামী বছরের শুরুতেই কোম্পানিটির কার্যক্রম বন্ধের পরিকল্পনা করছেন।

বেকার অ্যান্ড টেইলর বহুদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন লাইব্রেরি ও বিদ্যালয়ে প্রিন্ট ও ডিজিটাল বই সরবরাহে কাজ করছে। এছাড়া রিডারলিংক ওয়ালমার্ট, টার্গেট, স্যামস ক্লাব, বিজেস হোলসেল ক্লাব ও হাডসন নিউজের মতো বড় বিক্রেতাদেরও বই সরবরাহ করে। তারা বেকার অ্যান্ড টেইলর ও তার প্রায় সব সম্পদ অধিগ্রহণের জন্য একটি ‘লেটার অব ইনটেন্ট’ সই করেছিল। কিন্তু গত মাসে সেই চুক্তি ভেস্তে যায়। এটিই বেকার অ্যান্ড টেইলরের জন্য আঘাত হয়ে আসে।

কোম্পানিটি আর্থিক সংকটসহ নানা সমস্যায় জর্জরিত ছিল। ফলে আগেই কিছু কর্মী ছাঁটাই করেছিল। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, এর কর্মীর সংখ্যা ছিল প্রায় এক হাজার ৫০০ জন।

সূত্র: দ্য ইনডিপেনডেন্ট
 গ্রন্থনা : রবিউল কমল

