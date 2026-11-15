হেমন্তের পূর্ণ চাঁদ যেন শব্দহীন আততায়ী
সর্বনাশা প্রেমের মতোই স্মৃতিজাগানিয়া ব্যাধি
অযুত–নিযুত বছরের অন্ধকার ভেঙে ভেঙে
বিরহের অগ্নিপাত্র উপচে পড়ে শেষ ঘূর্ণিটানে
চোখের ওপর সম্মোহনী চাঁদ তীব্র মায়া এঁকে
আছড়ে পড়েছে অগ্নি–আভা নিয়ে প্রান্তরের বাঁকে
উচাটন মন আনন্দপ্লাবিত বন-মরীচিকা
ব্যর্থ প্রেমিকের রক্তহিম চোখ তবু অঙ্গারিকা
দূর থেকে অশরীরী জ্যোৎস্না ডাকে রিপুবাসনায়
ঘুমের পালক ছিঁড়ে নিশি আসে মৌন ইশারায়
তোমাকে ভেবেছিলাম প্রণয়ের চির জায়মান
অথচ তুমিও খোলা বাতাসের অস্থায়ী সাম্পান
নিজের ভুলের মোহ কারুবাসনার উপাসনে
অনাদি প্রণয়ী হয়ে জড়িয়েছি সহস্র বুননে