শূন্যকাব্য

\u0026lt;p\u0026gt;সারমাদ শহীদের কসম!\u0026lt;br\u0026gt;আমি কেবল ঘুমাইতে চাই;\u0026lt;br\u0026gt;কোলাহলময় এ দুনিয়ায়\u0026lt;br\u0026gt;আমি জাগিতে চাহি না আর!\u0026lt;br\u0026gt;কিংবা জেগে যদি দেখি বেলা নাই,\u0026lt;br\u0026gt;কী আসে যায়!\u0026lt;br\u0026gt;নিতাইগঞ্জে যাওয়ার কোনো তাড়া নাই আমার—\u0026lt;br\u0026gt;জীবনানন্দের মতো আমি হেলেদুলে আগাইয়া যাব\u0026lt;br\u0026gt;\u0026nbsp; \u0026nbsp; \u0026nbsp; \u0026nbsp; \u0026nbsp; \u0026nbsp; \u0026nbsp; \u0026nbsp; \u0026nbsp; \u0026nbsp; \u0026nbsp; \u0026nbsp; \u0026nbsp; \u0026nbsp; \u0026nbsp; \u0026nbsp; \u0026nbsp; \u0026nbsp; \u0026nbsp; \u0026nbsp; \u0026nbsp; \u0026nbsp; \u0026nbsp;ট্রামলাইনের দিকে!\u0026lt;/p\u0026gt;