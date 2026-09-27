অলংকরণ: এস এম রাকিবুর রহমান
অলংকরণ: এস এম রাকিবুর রহমান
কবিতা

শূন্যকাব্য

লেখা: নিজাম আশ শামস

সারমাদ শহীদের কসম!
আমি কেবল ঘুমাইতে চাই;
কোলাহলময় এ দুনিয়ায়
আমি জাগিতে চাহি না আর!
কিংবা জেগে যদি দেখি বেলা নাই,
কী আসে যায়!
নিতাইগঞ্জে যাওয়ার কোনো তাড়া নাই আমার—
জীবনানন্দের মতো আমি হেলেদুলে আগাইয়া যাব
                                             ট্রামলাইনের দিকে!

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