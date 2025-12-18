অলংকরণ: মাসুক হেলাল
কবিতা

সৈয়দ শামসুল হকের কবিতা

বস্তুর আকার

লেখা: সৈয়দ শামসুল হক

এই এক
সংক্ষিপ্ত সরল নল ইস্পাতের জ্বলজ্বল করে
                                   বস্তুত যা কিছু দেখি
                                   এশিয়ায় আফ্রিকায়
                                   অদ্ভুত ম্যাজিকে
                                   যেন হয়ে যায়
                                   পিস্তল পিস্তল

বিজয় দিবস ২০২৫ উপলক্ষে প্রকাশিত ক্রোড়পত্রে পুনর্মুদ্রিত

