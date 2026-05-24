লুকাতে লুকাতে আমি আলোর কথা ভাবি
দূরে পাহাড়–চূড়ায়
একাকী দাঁড়ানো এক জুমঘর
কেউ নেই তাতে, কিছু নেই
ইগল ডানার ছায়া
থেমে থেমে চলে যায় তীর্যক রেখায় সুর তোলে
তাকে থামাতে চাই
দেখাতে চাই মানুষের মগ্ন মিলনের ঝাঁক।
তুমি কোথা থেকে আসো? কোথায় চলে যাও?
এ প্রশ্নের মীমাংসা না রেখেই
শিকারি ইগল সুতীব্র করে তার নিষিদ্ধ নখর
ক্ষতাক্ত করে চোখ, ঠোঁট আর বুকের দুপাশ
আর তখন অন্ধকারের বিপরীতে আমার খোয়ানো দুচোখ
আলোর উষ্ণতা খোঁজে!
দেখে, ধূসর জমিনে দূরে দাঁড়ানো এক জুমঘর
হাতের তালুতে কাঁপে।
কৃষ্ণপক্ষ রাত আরও ঘন, আরও নিবিড় হলে
মিলনের শেষ শীৎকার
ধীরে পাহাড় গড়িয়ে নামে।