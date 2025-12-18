দেখতে কেমন তুমি? কী রকম পোশাকআশাক
পরে কর চলাফেরা? মাথায় আছে কি জটাজাল?
পেছনে দেখাতে পার জ্যোতিশ্চক্র সন্তের মতন?
টুপিতে পালক গুঁজে অথবা জবরজং, ঢোলা
পাজামা-কামিজ গায়ে মগডালে একা শিস দাও
পাখির মতোই কিংবা চা-খানায় বস ছায়াচ্ছন্ন?
দেখতে কেমন তুমি? অনেকেই প্রশ্ন করে, খোঁজে
কুলুজি তোমার আঁতিপাঁতি। তোমার সন্ধানে ঘোরে
ঝানু গুপ্তচর, সৈন্য, পাড়ায় পাড়ায়। তন্নতন্ন
করে খোঁজে প্রতি ঘর। পারলে নীলিমা চিরে বের
করত তোমাকে ওরা, দিত ডুব গহন পাতালে।
তুমি আর ভবিষ্যৎ যাচ্ছ হাত ধরে পরস্পর।
সর্বত্র তোমার পদধ্বনি শুনি, দুঃখ-তাড়ানিয়া:
তুমি তো আমার ভাই, হে নতুন, সন্তান আমার।
বিজয় দিবস ২০২৫ উপলক্ষে প্রকাশিত ক্রোড়পত্রে পুনর্মুদ্রিত