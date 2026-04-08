\u0026lt;p\u0026gt;গন্তব্যে পৌঁছানোর আগে\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;কারও ভালো লেগে যেতে পারে\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;পথের ভ্রান্তি।\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;বসন্তে শুধু ফুল থাকে না,\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;থাকে মাধুরী; ধূলি ও বালি।\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;আমাদের সব মলিন কথা ফুরিয়ে এলে\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;চালু হবে এতকাল বন্ধ থাকা\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;বনের বেতার।\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;অনেক আগামীকাল ধরে আমরা\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;ব্যর্থ হওয়ার বাসনায়\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;রঙিন হতে থাকব।\u0026lt;/p\u0026gt;