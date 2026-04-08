অলংকরণ : আনিসুজ্জামান সোহেল
কবিতা

এইমতো

পিয়াস মজিদ

গন্তব্যে পৌঁছানোর আগে

কারও ভালো লেগে যেতে পারে

পথের ভ্রান্তি।

বসন্তে শুধু ফুল থাকে না,

থাকে মাধুরী; ধূলি ও বালি।

আমাদের সব মলিন কথা ফুরিয়ে এলে

চালু হবে এতকাল বন্ধ থাকা

বনের বেতার।

অনেক আগামীকাল ধরে আমরা

ব্যর্থ হওয়ার বাসনায়

রঙিন হতে থাকব।

