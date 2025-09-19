অলংকরণ: আরাফাত করিম
কবিতা

এই শরতে

আলফ্রেড খোকন

এই শরতে
রাতবিরাতে
কম খরচে
কবিতা লিখবি
পত্রিকাতে...

গভীর রাতে
তিনশ ফিটে
ফুচকা খাবি
মেঘের সাথে...

ফিরে এসে
আরাম করে
নেটফ্লিক্সে
গুজব দেখবি
হোম সেটাপে

ভোরবেলাতে
জেগে দেখবি
তোর দেশ যে
তোর হাতে নেই
সে কথাটাই
চাপা খাচ্ছে
তিন পাতাতে...

