\u0026lt;p\u0026gt;এই শরতে \u0026lt;br\u0026gt;রাতবিরাতে\u0026lt;br\u0026gt;কম খরচে\u0026lt;br\u0026gt;কবিতা লিখবি\u0026lt;br\u0026gt;পত্রিকাতে...\u0026lt;br\u0026gt;\u0026lt;br\u0026gt;গভীর রাতে \u0026lt;br\u0026gt;তিনশ ফিটে\u0026lt;br\u0026gt;ফুচকা খাবি\u0026lt;br\u0026gt;মেঘের সাথে...\u0026lt;br\u0026gt;\u0026lt;br\u0026gt;ফিরে এসে\u0026lt;br\u0026gt;আরাম করে\u0026lt;br\u0026gt;নেটফ্লিক্সে \u0026lt;br\u0026gt;গুজব দেখবি\u0026lt;br\u0026gt;হোম সেটাপে\u0026lt;br\u0026gt;\u0026lt;br\u0026gt;ভোরবেলাতে\u0026lt;br\u0026gt;জেগে দেখবি\u0026lt;br\u0026gt;তোর দেশ যে\u0026lt;br\u0026gt;তোর হাতে নেই\u0026lt;br\u0026gt;সে কথাটাই \u0026lt;br\u0026gt;চাপা খাচ্ছে\u0026lt;br\u0026gt;তিন পাতাতে...\u0026lt;br\u0026gt;\u0026lt;br\u0026gt;এই শরতে\u0026lt;/p\u0026gt;