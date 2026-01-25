মধুবালা, এই শীতে আমাদের তাঁবুতে থাকার কথা ছিল!
জেগে ওঠা ঘাসের জঙ্গল পার হয়ে
ভরাবাঁক নদীর কিনারে
একসাথে দুজনার বসে থাকার কথা ছিল
গোধূলির শেষ আলো গায়ে মেখে
হাত ধরে হেঁটে গিয়ে এই শীতে
কুয়াশা রুমাল ওড়ানোর কথা ছিল
চামেলি অপেরা থেকে ফিরে এসে মাঝরাতে
জংশনের টং–চা খাওয়ার কথা ছিল
উড়ে আসা খড়কুটো জ্বেলে কাঠের ডেরায়
ঝরা পাতা বিছানায় ডুবে যেতে যেতে
ঠোঁট থেকে বুকে খুব ধীরে নেমে গিয়ে
মধুবালা, এই শীতে তোর নাভিতে শিশির জমে
থাকার কথা ছিল!
মধুবালা, হাওয়ায় নড়ছে দেখ শীতের কড়া
বাঘিনীর ছালে ঢাকা কেন তোর বুক জোড়া?