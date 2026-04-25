বিস্ময়াহত শুদ্ধিপর্ব

খাঁচায় সূর্যাস্তের স্বীকৃতি।
মেঘেদের বক্ষদেশে মরণোত্তর পিতামহ।
অভূতপূর্ব অভিবাদনে জল আর সেতার
প্রগাঢ় ট্যাপেস্ট্রির মতো।
স্বর্গতুল্য শূন্যতায় অধিষ্ঠিত অধিপতিরা।
বিষাদগ্রস্ত উপপত্নীরা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পোশাক পরে গ্রহণের কক্ষে,
অস্বস্তি আর নিরুত্তাপ পানীয়ে অতল।
প্রেরিত পিতারা অভিষিক্ত হতে বলেছিলেন।
উৎকৃষ্ট হৃৎপিণ্ড স্কোয়াডে ফেলে যুদ্ধ চলে গেছে।
উপসাগরীয় প্রজাপতি হয়েছে শিশুরা।
দেবানুগৃহীত ছিল না ওরা।
আলোকোজ্জ্বল দেবদূতেরা ঘুমের মধ্যে কুস্তি লড়ে,
করমর্দনের ক্রূর হাসিতে মুদ্রাঙ্কিত জানোয়ার।
শিশুহত্যার সরঞ্জাম রেখে
সহযোদ্ধারা মরে গেছে।
অপ্রতিরোধ্য শোকে লাশের শকট।
অভ্যর্থনার প্রহরে অকম্প বৈশাখ।
চিহ্ন মুছে ফেল—
মঙ্গল চলে গেছে।