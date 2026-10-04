অলংকরণ: এস এম রাকিবুর রহমান
অলংকরণ: এস এম রাকিবুর রহমান
কবিতা

যাযাবরনামা

তাসনুভা অরিন

শব্দ বুঝি
শব্দ যুগল বুঝি না

একা

মুখের দিকে ফিরে থাকবে, এমন মুখ—
হারিয়েছি।

মানুষের গন্ধে শীশা।

মানুষ-মানুষ খেলায়
ফুটতে গিয়ে বহুবার
ফুরিয়েছি মধু

শূন্য

ঘাস আর প্রজাপতি দ্বন্দ্বে ঘাসফুল যাযাবর।

আরও পড়ুন