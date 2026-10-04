যাযাবরনামা

\u0026lt;p\u0026gt;শব্দ বুঝি\u0026lt;br\u0026gt;শব্দ যুগল বুঝি না\u0026lt;br\u0026gt;\u0026lt;br\u0026gt;একা\u0026lt;br\u0026gt;\u0026lt;br\u0026gt;মুখের দিকে ফিরে থাকবে, এমন মুখ—\u0026lt;br\u0026gt;হারিয়েছি।\u0026lt;br\u0026gt;\u0026lt;br\u0026gt;মানুষের গন্ধে শীশা।\u0026lt;br\u0026gt;\u0026lt;br\u0026gt;মানুষ-মানুষ খেলায়\u0026lt;br\u0026gt;ফুটতে গিয়ে বহুবার\u0026lt;br\u0026gt;ফুরিয়েছি মধু\u0026lt;br\u0026gt;\u0026lt;br\u0026gt;শূন্য\u0026lt;br\u0026gt;\u0026lt;br\u0026gt;ঘাস আর প্রজাপতি দ্বন্দ্বে ঘাসফুল যাযাবর।\u0026lt;/p\u0026gt;