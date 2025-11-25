হেমন্ত হাওয়া এসে খুলে দিল
হারানো স্মৃতির হিমবাক্স!
সাইকেলে চড়ে আমরা হারিয়ে গিয়েছিলাম
মনে পড়ে; এক হেমন্ত দুপুরে—
জঙ্গলের তৃণপথে
খড়ের গাদার পাশ ঘেঁষে
ছাতিমগাছের বাঁক চিরে
রোঁয়াওঠা আস্তাবল থেকে খানিকটা দূরে
ছিমছাম এক তাঁবুঘরে!
তৃণলিপি জুড়ে লেখা আছে
তোমার আমার প্রথম প্রেম হয়েছিল
হেমন্ত দুপুরে এক তাঁবুঘরে!
তাঁবুঘরের পাশেই ছিল
পাপড়ি ছড়ানো সরোবর—
তোমার নাভিতে জ্বলেছিল
রতিঘোর টোপাজ পাথর!
মনে পড়ে আমাদের প্রথম চুম্বন হয়েছিল
ঘোড়ার পায়ের নিচে
খড়ের গাদায় ডুবে যেতে যেতে!
এ হেমন্তে জঙ্গলের ভেতরের এক তাঁবুঘরে
ঘাসের মৌতাতে বসে আছি;
পাতার পোশাক পরে হেমন্ত সন্ধ্যায়
তুমি কি আসবে হে বনদেবী?