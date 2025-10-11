অলংকরণ: আরাফাত করিম
কবিতা

আহিস্তা আহিস্তা জনাব...

লুনা রুশদী

এই যে আমার অপেক্ষা তোমার জন্য
আমার সামনে প্যারিস রিভিউ
মেঘ ঢাকল সূর্যকে
বৃষ্টির আগে আগে সোঁদা গন্ধ
ভাসতেছে বাতাসে
একটা ঘুঘু ডাকে একটু পরপর।

এখন আর কফি খাব না।
কেউ নাই…
অপেক্ষার ধার কমে গেছে
কালকের মতো বিঁধতেছে না
কেমন জানি তোমার মুখ?
তোমার চোখ, তোমার স্বর?
বৃষ্টি হইতে গিয়া হইল না…

কবরস্থানে ঘাসের ওপরে
পড়ন্ত বেলার রোদ
তার ওপরে ছায়া ফেলে
ডালপালার নড়াচড়া
পাতাদের শরীরে বাতাসের ঝিরঝির
একটা তিন পা–ওয়ালা কুকুর হাঁটতেছে
লাফায়ে লাফায়ে।
তার মনে আনন্দ
ভাঙাচোরা কবরটার গা ঘেঁষে
গোলাপি ফুলগুলি দুলতেছে
ঘাসের সাথে
জগজিৎ সিং গাইতেছেন
আহিস্তা আহিস্তা জনাব...

একবার, জানো? আমি বাসায়
ফিরতে ফিরতে
বাসা পার হয়ে চইলা গেছিলাম
তখন ফিরতে থাকাটা ফেরার চেয়েও
দীর্ঘ ছিল
ভাবতেছি, এই যে আমার অপেক্ষা
তোমার জন্য
তুমি আসলেই কি আর শেষ হবে?

