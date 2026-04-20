গ্রাফিকস: প্রথম আলো
কবিতা

নবায়ন

লেখা: মারুফ রায়হান

তুমিই আমার পহেলা বৈশাখ

মনোটোনাস নদীতে মনোরম বাঁক

তুমিই আমার নববর্ষ

কষ্টকারাগারে নব হর্ষ

অন্ধকার তীব্র থেকে প্রগাঢ় হয়

রাত্রিশেষে তুমিই সূর্যোদয়

যখন তিতকুনে হয়ে ওঠে সব

তোমার সৌজন্যে জাগে উৎসব

যাত্রা যখন ঘোর বিপদসঙ্কুল

তুমিই প্রেরণা প্রত্যাশিত কূল।

