\u0026lt;p\u0026gt;তুমিই আমার পহেলা বৈশাখ \u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;মনোটোনাস নদীতে মনোরম বাঁক \u0026lt;/p\u0026gt;.\u0026lt;p\u0026gt;তুমিই আমার নববর্ষ \u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;কষ্টকারাগারে নব হর্ষ \u0026lt;/p\u0026gt; .\u0026lt;p\u0026gt;অন্ধকার তীব্র থেকে প্রগাঢ় হয় \u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;রাত্রিশেষে তুমিই সূর্যোদয় \u0026lt;/p\u0026gt; .\u0026lt;p\u0026gt;যখন তিতকুনে হয়ে ওঠে সব \u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;তোমার সৌজন্যে জাগে উৎসব \u0026lt;/p\u0026gt; .\u0026lt;p\u0026gt;যাত্রা যখন ঘোর বিপদসঙ্কুল\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;তুমিই প্রেরণা প্রত্যাশিত কূল।\u0026lt;/p\u0026gt;