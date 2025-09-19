শরৎ, না-শরৎ

তেষ্টা মেটে না ভোরের শিউলি সুধায়
অমৃত উবে গেলে পারদের দাগ ঊর্ধ্বেই ধায়
রৌদ্রে ভাসছে ঘাস-বিছানা অরণ্যানী, গুহামুখ
মাটিতলে নড়েচড়ে বৃশ্চিকেরা—ছায়াভুক
নয়া জমানায় শারদ-সুরভি থাকে না, রৌদ্রে পাতা পুড়ছে
সন্তানসম্ভবা নারী ছুটছে দিশাহারা
এত কী গন্ধক!
ত্বকের ফাঙ্গাস শুকাবে, তাই সূর্যস্নানে তিলোত্তমারা
পেখম মেলে নাচ করে নির্জনে,
সবই ভোরের নির্মম রগড়
জানে না কেউ তেপান্তরে পাকিয়ে ওঠে ধূলিঝড়
শেফালি কি ঠাট্টা? ফুল, ফুল-বালিকারা?
দ্যাখো না গিয়ে পরমাদের গোপন জলকেলি
হানাবাড়ির দিঘির ঘাটে; মজাদিঘি তোলপাড়
শেফালিরা নহে কি বনে-বাদাড়ে বুনো ফুলই?
কুয়াশা ফুঁড়ে উড়ে আসছে অচেনা কুহু পাখি
এরা সকলেই থাকে পরাবাস্তব ভুবনে
দূরের তেপান্তরে দল বেঁধে চরে কত উটপাখি—
ধূসরে উড়ে গেছে শালিক–শঙ্খচিল–পানকৌড়ি
মায়াস্বরীরা দিব্যগলায় গাহিছে। জন্মান্ধ যোগীরা
মাঠেঘাটে খুঁজে যায় কত গুপ্ত প্রণামি,
আছে যত শেফালির বন ভোররাতে
ছাই হতেছে দূরে মরু-দরিয়ায়
দ্যাখ দ্যাখ ফুঁসছে উত্তাল সুনামি।