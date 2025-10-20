চাঁদ মরে পড়ে আছে ভোরের আকাশে

সকল ফুলের মাঝে
কিছু চিৎকার থাকে,
মাঝেমধ্যে শতাব্দী ভেদ করে
‘মাই নেম ইজ গওহরজান’ বলে ওঠে।
মন তো বেনারস
সুরের কাতান,
আকাশে মেহফিল জমে গেলে
সাগরে নীল তার ছায়া পড়ে,
আমরা বেসুরো কাঁধে চলেছি জন্মে
আমাদের গীতিময় ধ্বংসাবশেষে।
চাঁদ মরে পড়ে আছে
ভোরের আকাশে,
সারা দিন সূর্যের সকাশে
আমাদের মনের
অন্ধকার আখ্যানে,
চিরকাল এভাবে
চাঁদের চরিত্র তৈরি হতে থাকে।
একটু একটু করে
শেষ হতে চাই
শত শত শুরুর ভিতরে।
যাদের শুরু হয়
সব শেষ থেকে,
যারা জ্বলে ওঠে
যেকোনো ছাই হতে;
সেই সব সফল অধিপতিদের
মনে বাসা বেঁধে থাকা
আমি কিছু বিরল ব্যর্থতার আকুলতা।
নতুন যেখানে যাই
দেখে আসি নিরিবিলি
ঘুমন্ত দাউদাউ,
পানিপথে চাপা পড়া
আগুনের প্রজেকশন;
ফিরতিপথে নিয়ে আসি
আমার বিন্দু ও সমগ্রের ছাই।
আমি আসলে
আমাকে ছেড়ে আসা
একটা সোচ্চার ধারণা।
এমন গরমের একটাই ভালো দিক,
শীতের জন্য অপেক্ষা তৈরি হতে থাকে,
অপেক্ষায়
কথারা
গান হয়ে যায়
নীরবতা হয়ে যেতে পারে নাচ।