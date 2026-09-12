অসমাপ্ত ঝগড়াগুলো

\u0026lt;p\u0026gt;পায়ে হাঁটা পথ\u0026lt;br\u0026gt;আর মাত্র কয়েক মিনিট...\u0026lt;br\u0026gt;\u0026lt;br\u0026gt;এর পর থেকে\u0026lt;br\u0026gt;আমাদের সব দেখাদেখি\u0026lt;br\u0026gt;স্থগিত রাখার জন্য পেয়ে যাব দীর্ঘ অবসর;\u0026lt;br\u0026gt;\u0026lt;br\u0026gt;বলব বা শুনব যে—কারও হাতে কিন্তু\u0026lt;br\u0026gt;\u0026nbsp; \u0026nbsp; \u0026nbsp; \u0026nbsp; \u0026nbsp; \u0026nbsp; \u0026nbsp; \u0026nbsp; \u0026nbsp; \u0026nbsp; \u0026nbsp; \u0026nbsp; \u0026nbsp; \u0026nbsp; \u0026nbsp; \u0026nbsp; \u0026nbsp; \u0026nbsp; \u0026nbsp; \u0026nbsp; \u0026nbsp; \u0026nbsp; \u0026nbsp; বেশি কথা নেই\u0026lt;br\u0026gt;\u0026lt;br\u0026gt;আমাদের অসমাপ্ত ঝগড়াগুলো এর মধ্যে শেষ করা যাবে!\u0026lt;/p\u0026gt;