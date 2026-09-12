অলংকরণ: এস এম রাকিবুর রহমান। গ্রাফিকস: প্রথম আলো
অলংকরণ: এস এম রাকিবুর রহমান। গ্রাফিকস: প্রথম আলো
কবিতা

অসমাপ্ত ঝগড়াগুলো

ফারুক মাহমুদ

পায়ে হাঁটা পথ
আর মাত্র কয়েক মিনিট...

এর পর থেকে
আমাদের সব দেখাদেখি
স্থগিত রাখার জন্য পেয়ে যাব দীর্ঘ অবসর;

বলব বা শুনব যে—কারও হাতে কিন্তু
                                              বেশি কথা নেই

আমাদের অসমাপ্ত ঝগড়াগুলো এর মধ্যে শেষ করা যাবে!

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